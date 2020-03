Vuelve el trench clásico

Primavera tras primavera el trench se vuelve a posicionar como la prenda de abrigo estrella de la temporada. Es extraño no tener uno o incluso dos en el armario. Se ha adaptado a todas las tendencias, y se han presentado de corte 'oversize', con estampados de cuadros o cortos. Pero, para este 2020 los clásicos son los que vuelven a pisar con fuerza tanto el 'street style' con Leandra Medine a la cabeza, como en las pasarelas de Versace o Stella McCartney.

Su aparición entre nosotras dota de 1912 y llegó de la mano de Burberry, y es ese mismo diseño el que ahora debes añadir al armario. El gran dicho 'fashion' de todo vuelve, siempre se cumple.

Sus señas

El trench clásico tiene su propia esencia. Su largo debe de ser más allá de las rodillas, su color va desde el arena más cálido al verde más militar, siendo el beige el tono estrella. Los botones tienen que ser dobles y en un tono más oscuro para que se vea el contraste, con cinturón con hebilla (si te inclinas por uno sin ella porque prefieres el nudo se permite) y con unas solapas en la parte delantera y en la trasera.

Tendencia

Que se lleve el clásico no quiere decir que no puedas escoger modelos que se salgan un poco de la norma. En color gris o azul clarito, también son buenas elecciones y dejarás claro al instante que te gusta ir un poco más allá. En blanco (ese color que siempre da un poco de miedo) puede ser una opción muy elegante, no la descartes en seguida. Si quieres sumar algún detalle especial puedes hacerlo con los que llevan detalles en cuadros en las mangas, puños o en la parte de la espalda. Recuerda que lo mejor es que no destaquen en exceso, para que puedas lucirlos con cualquier tipo de look.

'Outfits'

Para rematar los 'looks' de oficina el trench es la mejor prenda de abrigo, y encima los de corte clásico lo son más todavía. Pero, no solo te quedes en ese terreno, esta primavera llévalo al enfoque más desenfadado e incluso festivo. Te aseguramos que queda genial con 'total looks' vaqueros acompañados de accesorios blancos o con vestidos lenceros de satén con sandalias de tiras finas.

¿Un truco? Lúcelo remangado.

Date una vuelta por nuestra galería, que seguro que ya tienes ganas de hacerte con uno.