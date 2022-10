Así es el traje de Zara con el que Sofía Suescun ha dejado a todo el mundo con la boca abierta en una alfombra roja

Chanel, Giambattista Valli, Dior, Elie Saab...por mencionar a algunos nombres, son algunos de los diseñadores más populares en las alfombras rojas. Sus diseños de lujo, muchos de alta costura, están confeccionados con mimo y las famosas lucen espectaculares cuando se enfundan sus creaciones pero... ¿por qué no ir vestida de una firma 'low cost' a una alfombra roja? Sofía Suescun lo ha hecho en los Forbes Best Influencer, la gala en la que la revista ha premiado a influencers, y la concursante de realities más famosa de nuestro país ha lucido un traje de Zara que, aunque no tiene el impecable diseño de un dos piezas de Armani, ha presumido de lookazo.

Sofía Suescun estaba indecisa entre el rosa o el verde y finalmente ha encontrado lo que buscaba en la nueva colección de Zara. Por un lado ha lucido un blazer de cuello smoking y manga larga con bolsillos con solapa en delantero de color verde que está a la venta en la web por 59,95 € y de momento está disponible en todas las tallas y, por el otro, ha apostado por un pantalón recto a juego, en el mismo color verde, también de Zara que cuesta 29,95 €.

Ha rematado el look con un choker metálico con forma de serpiente, de Zara también, que tiene un precio de 19,99 €.