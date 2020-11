Total looks otoñales por menos de 55 euros en el 11.11 de Aliexpress

Del 11 al 13 de Noviembre se celebra el 11.11, un festival de descuentos que si bien comenzó por los ecommerces chinos celebrando el día del soltero, se ha extendido a nivel mundial, con cientos de tiendas uniéndose y adelantándose al Black Friday.

Entre todas ellas, la precursora y por lo tanto más conocida es AliExpress, que este año ofrece productos con hasta 70% de descuento, sorteos, cupones, y en general, un festival de marcas en el que puedes encontrar todo lo que busques.

Aquí hemos seleccionado algunos de los productos más rebajados y de las mejores marcas para crear 4 looks para diferentes bolsillos, pero puedes ver muchos más productos con descuentos aquí.

Para que aproveches estos grandes días de ofertas en Aliexpress te proponemos cuatro looks completos y perfectos para el otoño por menos de 55 euros cada uno.

Una oportunidad única de vestirte de pies a cabeza sin arruinarte. ¿Vas a dejarlo escapar?

Son prendas básicas para el otoño con unos precios increíbles entre los que puedes encontrar botas Hunter por debajo de ¡50 euros! Unas botas que no faltan en tus looks de los días de lluvia.

Hemos hecho una selección de prendas para que con ellas hagas cuatro looks perfectos para el otoño teniendo gustos diferentes: unas prendas básicas para el otoño; otras pensando en looks más de paseo; otras prendas para tus looks más románticos muy inspirados en la prota de 'Emily in Paris' y por último, y no menos importante: prendas grunge, muy fiel a los años 90 que tan de moda están este año.

Así que no lo pienses más y aprovecha este shopping para comprar prendas perfectas para esta temporada a unos precios irresistibles.