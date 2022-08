Este top de Paula Echevarría tiene efecto moreno playa al instante

Paula Echevarría, queremos el top que has llevado al concierto de C Tangana en Starlite. La actriz, que es todo un icono de estilo, ha dado con el top más favorecedor para las morenas porque, además de tener un escote cruzado muy favorecedor, sus colores potencian el moreno. La actriz apostó por un top de BLESS THE MESS.

Se trata de un diseño con patrón abstracto con un estampado que recuerda a una puesta de sol, un guiño al glamour de los años 70. Con un espectacular escote halter y adornado con flecos de malla plateada, tiene un precio de 95€.

Los prints llamativos, grandes y bien contrastados de color son tus aliados para presumir de bronceado. La fórmula para vestir los estampados y que estos resalten tu bronceado es elegir la prenda principal (un mono, vestido, falda...) con una combinación de colores claros, oscuros y luminosos, junto a estampados con grandes dibujos que harán que tu piel se vea más radiante. Si quieres contrarrestar el volumen que aportan este tipo de prints, elígelos en tejidos fluidos.

Completó el look con unos jeans rectos de Primark, sandalias de cuña de Bershka , bolso de Jacquemus y cinturón de Pinko.

El concierto del año

Con bastón y al mando de su gran banda formada por La Húngara, el Niño de Elche, Juan Carmona hijo, Lucía Fernanda Carmona, María Carmona o Yerai Cortés, entre otros artistas, C Tangana demostró que está en una etapa imparable. "Hemos venido a divertirnos y a celebrar la vida", decía el artista justo antes de continuar con uno de los temas más esperados de la noche “Ateo”, al que siguieron otros tantos hits que le han colocado en innumerables ocasiones en el número 1 de las listas, como “Demasiadas mujeres”, “Me maten”, “Ingobernable” o “Tú me dejaste de querer”, junto a La Húngara. Su magnetismo levantó suspiros y gritos de emoción de principio a fin, en los tres inolvidables conciertos que ha bordado en Starlite Catalana Occidente, el festival de las estrellas.



Como colofón, no podía faltar uno de los temas más emblemáticos y simbólicos del momento, “Un Veneno”, con el que un entregado, emocionado y agradecido C. Tangana se despidió de Starlite Catalana Occidente en lo que no fue un adiós, sino un 'hasta luego'.



Paula Echevarría y Miguel Torres, Pepe Barroso Jr y Gara Arias, Victoria Federica, Anne Igartiburu, Carlos Latre, Alba Díaz, Tomás Páramo y María G. de Jaime, Jesús Mosquera, ‘La Mari’ de Chambao, Luján Argüelles o Mario Sandoval que celebraba su aniversario de casado. Tambien Paula Usero, Franky Martín, Myriam Yébenes o Miguel Sanz Director General de Turespaña, fueron algunos de los asistentes VIP al show.

Paula Echevarría, nueva jurado de 'Got Talent'

Es uno de los rostros más populares de nuestro país por su trayectoria como intérprete en series de televisión y en largometrajes de cine y todo icono en las redes sociales. Ahora, Paula Echevarría tiene ante sí un nuevo desafío en su carrera al entrar a formar parte del jurado de uno de los talent shows más exitosos de la televisión nacional: ‘Got Talent España’.

“Me encanta ‘Got Talent España’, confiesa la actriz. En la próxima edición del programa que Telecinco produce en colaboración con Fremantle España, Paula Echevarría se unirá al equipo de jueces formado por los ya experimentados Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez para valorar el talento de los artistas que se suban al escenario, en el que una vez más estará Santi Millán como maestro de ceremonias.

Sobre sus sensaciones a la hora de afrontar este nuevo proyecto, Paula Echevarría explica: “Reconozco que estoy un poco nerviosa. ‘Got Talent España’ lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección. Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener”.