El top de fiesta de Sandra Barneda es también el top que llevarán las invitadas más elegantes a las bodas

La combinación de top de fiesta y pantalones o shorts es tan sencilla como acertada y Sandra Barneda ha encontrado uno de los tops más favorecedores bonitos que hemos visto en mucho tiempo. Este tipo de conjuntos es infalible para cualquier momento del año. Invertir en un top de fiesta bonito con un patrón especial o detalles como bordados al estilo de Sandra Barneda en su primera aparición en la Isla de las Tentaciones es lo mejor que puedes hacer porque son muy versátiles.

Un corset de crepe y tafeta negros con flores XL bordadas superpuestas y cola lateral que pertenece a la firma gallega BOÜRET. Mina es el corset que puedes combinar con un pantalón negro, una falda de tul o incluso con un short como Sandra.

A la venta en la web de la firma por 250 €, está disponible en todas las tallas, desde la 34 a la 42.

El top noventero más viral de Instagram

Que 'flow two thousand' está de moda es una realidad, pero, ojo, que nunca vas a tener tantos flechazos con una colección como con la que acaba de lanzar Lola Lolita con SHEIN. La marca ya ha puesto a la venta en su tienda online y en su aplicación la primera colaboración en España con dos tiktokers: Lola Lolita y Sofía Surferss, que cuentan cada una con 9,4 M de seguidores y 3,9 M de seguidores, respectivamente. La nueva colección cápsula de SHEIN está impregnada del estilo de las influencers con el lema ‘Immerse yourself in our style’.

De todas las prendas, el top de negro mariposas es una de las prendas que más van a triunfar este año porque queda genial con pantalones vaqueros y con faldas. Además, todavía está disponible en la web de SHEIN por 9 €.

Lo nuevo de SHEIN X LOLA&SOFÍA está cuajado de todas las tendencias que están de moda este otoño-invierno 2022/2023 pensada para que brillar en cada paso que das y bailar como las tiktokers como si nadie te estuviera mirando.

Colorida y con un espíritu que nos traslada hasta el principio de los años 2000, en SHEIN X LOLA&SOFÍA se pueden encontrar pantalones campana de tiro bajo, corsés, tops y vestidos ‘tie dye’, vestidos tubulares de cuello perkins y de tirantes, sets de bermudas y camisa, faldas tableadas, mallas de ciclista.

Los complementos clave

Tanto Lola Lolita como Sofía Surferss rematan siempre sus looks con los complementos de moda, que tampoco faltan en esta colección cápsula. En todo el lookbook, que se ha disparado en España, las influencers derrochan estilo con zapatillas deportivas, chokers, pendientes minimalistas y otros más sofisticados, botas militares, ankle boots de tacón, gafas de sol estilo Y2K y bolsos efecto piel.