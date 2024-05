Ya están en tiendas los vaqueros que mejor sientan este verano (¡y más fresquitos!)

Los jeans se reinventan con estilos, cortes y materiales que los hacen más cómodos y frescos que nunca. Se trata de una prenda ideal para la temporada estival y que podemos incorporar en nuestros looks veraniegos, ya sea durante una salida casual con amigas o incluso en un evento un poco más formal. La clave está en saber combinarlos fácilmente con camisetas, blusas, tops y chaquetas ligeras, y convertirlos en una opción perfecta. Y no te olvides de elegir vaqueros hechos con materiales ligeros y transpirables para que el calor de los próximos meses no sea un problema. A los pantalones de verano les pedimos muchas cosas pero, sobre todo, que sean más ligeros que los que llevamos el resto del año para resistir a las altas temperaturas y no renunciar a ellos.