Las 5 tendencias de los 90 que se llevan en joyas esta primavera

Los noventa han vuelto, y lo han hecho a lo grande. Aquella denostada década que parecía olvidada entre los 80 y el cambio de milenio ha resurgido. Y lo ha hecho cargada con algunas de las grandes tendencias que celebrities y millennials han adoptado con entusiasmo.

Las grandes divas de los 90 se convierten en un faro de inspiración, siendo el espejo en el que se miran las famosas del 2022. El estilo de Britney Spears, Mariah Carey, las Spice Girls, Meg Ryan, Kate Moss o Cindy Crawford se ha convertido en trending topic. Su maquillaje, su ropa, sus peinados y (por supuesto) sus joyas son todo lo que queremos llevar esta temporada. Y es que esta época dorada ha vuelto para salpicar nuestro armario y (como no podía ser de otra manera) también nuestro joyero.

Al ritmo de “If you want my future, forget my past” al 2022 han llegado arrasando algunas de las tendencias en joyería de los 90 que, gracias a la firma española Joys, podemos disfrutar hoy. Estas son las 5 tendencias que marcaron los 90 y que en pleno 2022 siguen vivitas y coleando.

IMPERDIBLES:

Londres, 1994. Era el estreno de “Cuatro bodas y un funeral” y una casi desconocida Elizabeth Hurley acudió de la mano de Hugh Grant llevando uno de los grandes looks de la historia de la moda: un Versace negro con imperdibles que 30 años después volvería a llevar Lady Gaga. Así, la casa italiana recogió el testigo neopunk de Cyndi Lauper y Madonna para convertir el imperdible uno de sus símbolos que se mantiene intacto hasta nuestros días. La firma Joys nos brinda la oportunidad de llevar este icónico elemento en joyería a través de sus creaciones en forma de collares o pendientes.

MARIPOSAS:

Volando directamente desde finales de los 90 llegan las mariposas. Y es que el insecto alado que conquistó a las divas de finales de los 90, vuelve ahora a encandilar a los iconos millennials y de la generación Z. En 1997, Mariah Carey lanzó su álbum Butterfly desencadenando una tendencia a la que se unieron celebrities como Britney Spears, Salma Hayek, Anastacia, Paris Hilton, Tyra Banks, Jennifer Aniston o las gemelas Olsen. De hecho, Versace añadió este insecto en su colección primavera-verano 1999 de Versace. Casi 30 años después, las mariposas siguen más vivas que nunca, habiendo sido acogidas con fuerza por celebs como Dua Lipa y Bella Hadid y por firmas internacionales como Blumarine. Gracias a Joys tú también puedes llevar un trocito de los 90.

GARGANTILLAS:

Este accesorio de los 90 ha vuelto (si es que alguna vez se ha llegado a ir). El accesorio de cabecera de los Hadid o Dua Lipa viene directamente desde los 90, pudiendo encontrar versiones de todos los tipos. La firma Joys toma dos tendencias de la época, juntando en un mismo accesorio una gargantilla con la inspiración rapera de los 90 para crear un collar que en realidad es pura elegancia.

NAIVE IS THE NEW SEXY:

Como Emma Bunton de las Spice Girls o la inocente Britney de “From the bottom of my broken heart” o “Lucky”. Los 90 supusieron un auge de una inocencia temporal que se vería arrasada por la hipersexualización de los 2000. La década se llenó de anillos de plástico, cuentas de colores, símbolos de la paz, flores, corazones o pulseras con mensajes. Como un eterno verano lleno de colores y accesorios de lo más naive.