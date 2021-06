Los pantalones azules de cuadros vichy de Zara de Tamara Falcó te van a enamorar

No solo de firmas 'high class' vive el vestidor de Tamara Falcó. La joven se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los referentes de estilo patrio más admirados y seguidos gracias también a las redes sociales. Y es que no debemos olvidar que Tamara ya ha llegó al millón de seguidores en Instagram. Una cifra que no es nada fácil de conseguir y mucho menos de mantener.

A través de dicha cuenta, Tamara Falcó no solo aprovecha para mostrarnos sus último compromisos profesionales, sino que también nos enseña sus apuestas estilísticas. Apuestas que siempre están a la última y que siempre (o casi siempre) se agotan horas después de que las luzca. Sin embargo, esta vez estamos de suerte porque aún podemos hacernos con los pantalones que no pararás de llevar este verano.

Se trata de un diseño 'flare' de cuadros azules vichy que puedes encontrar en la web de Zara y que de momento se encuentra disponible en todas las tallas (desde la XS hasta la XL).

Unos pantalones que siguen la estela de uno de los colores preferidos de Tamara: el azul. Una tonalidad por la que apuesta fuertemente en su vestuario, aunque también es muy fan de los colores pastel. Prueba de ello es la preciosa chaqueta chaleco que lució recientemente durante una visita a CasaDecor.

Pero volviendo al estampado vichy, no es la primera vez que Tamara apuesta por él. Hace un par de semanas se decantó por un dos piezas en satén rojo y estampado vichy (uno de los grandes ganadoras de este verano en las pasarelas y en el 'street style') que cuenta con un lazo en la cintura con detalles de borlas en rojo que le dan un giro bohemio maravilloso.

Un dos piezas que tiene sello español, sevillano para ser más exactas. Este diseño pertenece a la firma andaluza Vanderwilde, fundada por dos hermanas, y forma parte de la colección Il Mondo SS21.

Además, Tamara Falcó se decidió a combinarlo con unas sandalias nude que tan de moda están en este momento. Un calzado cómodo y muy sutil que da todo el protagonismo a un traje de chaqueta que nadie podrá negar ser toda una maravilla. Así pues, si todavía no te has hecho ya con alguna prenda vichy no sabes a qué estás esperando. ¡Anímate!