Tamara Falcó x Tous: ¡hazte ya con todas sus joyas!

Tamara Falcó Preysler presentó Tamara Falcó X TOUS ayer en Madrid, el nuevo proyecto en común de la firma joyera y la diseñadora. Esta colección refleja la personalidad y el estilo de Tamara a través de sus creaciones. Para la elaboración, la embajadora de TOUS, ha viajado a través de sus recuerdos, experiencias y emociones. Así que una cosa está clara, ¡te van a encantar!

La propia Tamara fue la encargada de explicar en la tienda TOUS de la madrileña calle Serrano el proceso de creación de esta colección que ya está a la venta: "Para esta primera colección me he inspirado en la belleza sencilla y delicada de mi joya favorita, la medalla clásica y la simbología como elemento principal".

La propuesta de Tamara Falcó para TOUS está compuesta por 10 piezas (seis medallas, tres pulseras y un collar) en las que plasma su lado más íntimo. Como siempre, Tamara Falcó deja una parte de ella en todo lo que hace.

Además Falcó añadió: "Para mí ha sido todo un reto como diseñadora concretar mis pensamientos y emociones en una disciplina como es la joyería que no había trabajado nunca, pero que engancha. Además me he sentido muy acompañada durante todo el proceso por el equipo de diseño de TOUS que me ha permitido sacar lo mejor de mí. Esta primera colección es una gran responsabilidad pero a la vez una puesta en valor que me demuestra la confianza que tienen en mí".

Israel López Roca, director de Diseño de TOUS, que acompañó ayer a Tamara, destacó que "la colección refleja la personalidad y las inquietudes de Tamara. Ella se ha implicado al 100% en el proceso de creación, y sin duda se nota en el resultado. Tamara sabe lo que le gusta, y las piezas son muy coherentes con su gusto; una mezcla de elegancia y naturalidad que se refleja en la colección Tamara Falcó x TOUS".

La simbología de cada pieza es el hilo conductor de esta colección de Tamara Falcó para TOUS.

Cruz: sus cuatro brazos iguales crean una figura simétrica que representa el equilibrio y la protección.

Flor de Lis: esta representación del lirio está vinculada con la fortaleza, el honor, la lealtad, la pureza y equilibrio del cuerpo y la mente.

Azucena: es el símbolo de la inocencia y la pureza por excelencia, la azucena está relacionada con el amor y la bondad

Estrella: representa la luz, la energía y la inmensidad. La estrella está considerada como una fuente inagotable de inspiración y una guía del destino, además de ser un símbolo del equilibrio y la armonía.

Todas las piezas están producidas en plata de primera ley vermeil (plata bañada con 3micras de oro de 24k) siguiendo diferentes métodos tradicionales utilizados en la elaboración de medallas.

La colección está disponible en todas las tiendas TOUS de España, tienda online y en los puntos de venta de TOUS de El Corte Inglés.