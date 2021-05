Tamara Falco tiene el vestido perfecto para ser la invitada más guapa

Desde que sus apariciones públicas son su día a día, Tamara Falcó nos ha hecho partícipes de todo su guardarropa. La socialité y colaboradora del programa de Antena 3, 'El Hormiguero', es una de las inspiraciones para quienes buscan lucir las últimas tendencias.

Pero no solo nos inspira para looks de calle o workings looks sino que Tamara, a veces, nos sorprende con vestidazos con los que podrías ser la perfecta invitada, como uno de los últimos que ha lucido para asistir al programa donde colabora.

La hija pequeña de Isabel Preysler se decantó por un diseño tipo camisero, abotonado, con escote en 'v', de tejido jacquard, en tono coral, con mangas abullonadas y con una abertura XL. La clave, la lazada que lucía en la cintura. Un detalle con el que consigues alargar tu silueta.

Esta diseño es de la última colección de la firma sevillana Cherubina -una de las favoritas de la reina Letizia-. Se trata del modelo Therese, cuesta 280 euros y está disponible en la tienda online de la marca española.