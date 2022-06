Tamara Falcó y su vestido fetiche que tiene en dos colores

Si cuando has visto la imagen que ilustra este artículo has pensado "pero si este vestido ya se lo he visto antes a Tamara Falcó", ¡lo has adivinado! Porque a Tamara Falcó no le da miedo a arriesgar y qué mejor que tener dos vestidos iguales en dos colores distintos si se trata de un diseño tan espectacular como este vestido de nombre Margarita. Un diseño que, para refrescarte la memoria, lo lució en negro en el plató de 'El Hormiguero'.

Se trata de un diseño con tejido de lino, con escote asimétrico, manga abullonada, entallado en la cintura con abertura lateral, falda evasé y que, por si no fuera poco, pertenece a la segunda colección cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó. ¡Fantasía!

Y como es tan fresquito y precioso, Tamara ha decidido que por qué no tenerlo también en blanco.

Y para que no tengas que buscarlo en la web de la firma, te lo dejamos aquí a golpe de clic.

Pedro del Hierro ha presentado su primera colección exclusiva de la mano de Tamara Falcó y su marca TFP. Una selección de prendas diseñadas y fabricadas en España con tejidos y materiales de calidad perfectas para celebrar. "Estoy super orgullosa del resultado y el lanzamiento de esta colección en la que tantos meses llevamos trabajando. Pedro del Hierro es el partner ideal para darle a TFP el impulso que queremos ya que compartimos valores y, además, siempre hemos tenido un fuerte vínculo familiar. Ha sido un lujo poder trabajar con todo el equipo", declaraba Tamara Falcó durante la presentación.

Una apuesta donde para la ocasión se han diseñado dos colecciones inspiradas en el caribe y en el espíritu del disfrute de las vacaciones, y en dos ciudades donde se respira mucha moda. Se presenta: “Cartagena”, enfocada para ocasiones especiales y “Aruba”, pensada para brillar en las noches de verano. Destacan los colores vivos, una estampación marcada, tanto étnica como floral, y volúmenes femeninos que realzan la figura de la mujer.

“Cartagena” es el nombre de una colección repleta de color, estampados vivos en tonos coral, rojos y fucsias, representados en piezas exclusivas perfectas para vestir en ocasiones especiales. Los vestidos largos coloristas con escotes halter o cuadrado con mangas abullonadas, volantes especiales, cuerpos drapeados y juegos de nudos, y los conjuntos coordinados de dos piezas estampados o combinados con colores son los protagonistas de esta propuesta compuesta de looks elegantes, alegres y muy favorecedores con un punto sofisticado: pura esencia Tamara. Cobra especial importancia el esmoquin, una silueta muy en tendencia, con chaqueta torera de hombros marcados y pantalón ancho de tiro alto que ha sido el look elegido por “Tammy” para este día tan especial.

“Aruba” es una isla caribeña con ambiente relajado que nos lleva a esas noches de verano llenas de diversión y celebración. En esta colección destacan las prendas estampadas con motivos florales y materiales nobles y frescos. Las blusas, tops, y chaquetas con escotes especiales son las estrellas de esta propuesta junto con pantalón denim para combinar; todo ello acompañado por las sandalias que completan un outfit perfecto.

En cuanto a las calidades de los tejidos hay una gran variedad como el chiffon de lurex, jacquares de viscosa, georgettes, crepes y satenes tanto en bases de los estampados como en lisos para la colección “Cartagena”. Mientras que en “Aruba” destacan calidades más naturales como el lino, algodones, jacquares y sándalos. En definitiva, piezas elegantes, alegres y muy favorecedoras. “Estamos muy ilusionados con esta colaboración y súper contentos con del resultado de la colección que esperamos ver vistiendo a muchas mujeres esta temporada. Pedro del Hierro es diseño, calidad, y elegancia valores que Tamara representa a la perfección”, declara Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro.