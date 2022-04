Tamara Falcó nos explica cómo combinar las tendencias de esta primavera

Acaba de lanzar su primera colección de joyas para Tous y su agenda laboral continúa imparable. Tamara Falcó no solo se ha convertido en todo un referente de estilo en nuestro país, sino que ha tomado el relevo de su madre en citas fashions en las que nos sorprende con sus 'outfits'. La más reciente ha sido la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, a la que acudió con Iñigo Onieva pero de los que no hay imágenes dado que no posaron entrando a la iglesia como el resto de los invitados al enlace, seguramente para no robar protagonismo a los novios.

Sin embargo, para volver a Madrid desde Plasencia (donde se celebró la boda), Tamara Falcó optó por un estilismo casual pero muy elegante que conjuga las tres tendencias que más veremos esta primavera. Dentro imagen.

Abrigos y chaquetas de color blanco

Sin lugar a dudas es uno de los colores estrella de esta primavera. Aunque suele ser habitual que nuestros armarios se llenen de blancos cuando llega el verano, esta temporada 2022 este color se adelanta. Y lo mejor es usarlo en prendas exteriores como blazers, cazadoras vaqueras o, como ha hecho Tamara, en abrigos finos de entretiempo.

Vaqueros de tiro alto y corte recto

Este tipo de pantalón estiliza porque alarga la silueta hasta el infinito y permite que el calzado elegido tome protagonismo gracias a su corte recto al final. Una elección que funciona muy bien con salones, deportivas o incluso con botines. Aprovechamos que estamos hablando de vaqueros para contarte que los 'wide legs' también vuelven fuerte esta primavera en diversos colores y estampados. Los vas a querer todos, ya te lo decimos.

Camisas de estampado de flores

Sí, aunque sabemos que tienes el armario lleno de estos diseños, esta temporada se reinventan apostando por un toque un tanto más minimalista cubriéndose de flores, pero dejando grandes huecos monocolor.

Tres tendencias que juntas forman un look perfecto y al que Tamara Falcó le ha sacado el máximo partido. Además, seguro que aunque no lo percibimos en la imagen, la ahora también diseñadora luce alguna de las piezas de la colección de joyas que ha creado en colaboración con la firma Tous.

La propia Tamara fue la encargada de explicar en la tienda TOUS de la madrileña calle Serrano el proceso de creación de esta colección que ya está a la venta: "Para esta primera colección me he inspirado en la belleza sencilla y delicada de mi joya favorita, la medalla clásica y la simbología como elemento principal".

La propuesta de Tamara Falcó para TOUS está compuesta por 10 piezas (seis medallas, tres pulseras y un collar) en las que plasma su lado más íntimo. Como siempre, Tamara Falcó deja una parte de ella en todo lo que hace.