Tamara Falcó y su blazer naranja para un look working de matrícula

Acaba de lanzar su primera colección de joyas para Tous y su agenda laboral continúa imparable. Tamara Falcó no solo se ha convertido en todo un referente de estilo en nuestro país, sino que ha tomado el relevo de su madre en citas fashion nocturnas en las que nos sorprende con sus 'outfits'. Ahora la hemos visto con una preciosa chaqueta americana de color naranja y tenemos que decir que nos ha fascinado la manera en la que la luce y cómo la ha combinado.

Para una jornada de reuniones laborales y con una agenda plagada de compromisos, Tamara Falcó se ha decantado por una trilogía working que funciona de manera espectacular: chaqueta americana, camisa de rayas y pantalón flare. ¿Maravilla? Maravilla.

La chaqueta está disponible en la web de Avellanada, pero su precio es quizá un tanto elevado para tu presupuesto (597 euros) y por eso hemos decidido ir en busca de una del mismo color, pero mucho más asequible. En Zara hemos encontrado una en color calabaza con cuello smoking que también combinaría de manera sublime con camisa masculina y jeans.

En cuanto a la camisa, hemos encontrado en Mango un diseño de algodón con cierre delantero, manga larga, tejido ligero de popelín de algodón con estampado de rayas, diseño oversize, cuello camisero, manga larga con puños abotonados, bolsillo en el pecho y cierre de botones en la parte delantera.

Los pantalones los hemos encontrado también en Mango con un diseño acampanado, entallado de tiro medio.

Las joyas de Tamara Falcó x TOUS el remate final

La propia Tamara fue la encargada de explicar en la tienda TOUS de la madrileña calle Serrano el proceso de creación de esta colección que ya está a la venta: "Para esta primera colección me he inspirado en la belleza sencilla y delicada de mi joya favorita, la medalla clásica y la simbología como elemento principal".

La propuesta de Tamara Falcó para TOUS está compuesta por 10 piezas (seis medallas, tres pulseras y un collar) en las que plasma su lado más íntimo. Como siempre, Tamara Falcó deja una parte de ella en todo lo que hace.

Además Falcó añadió: "Para mí ha sido todo un reto como diseñadora concretar mis pensamientos y emociones en una disciplina como es la joyería que no había trabajado nunca, pero que engancha. Además me he sentido muy acompañada durante todo el proceso por el equipo de diseño de TOUS que me ha permitido sacar lo mejor de mí. Esta primera colección es una gran responsabilidad pero a la vez una puesta en valor que me demuestra la confianza que tienen en mí".