Sydney Sweeney apuesta por la moda española en Coachella

Marcada como una de las fechas más destacadas del calendario, el festival más hippie y fashion por excelencia no ha dejado de dar que hablar desde que comenzó. Esta cita musical, que no se celebraba desde hace dos años debido al Covid, ha vuelto a reunir en Indio (California) no solo a los artistas más conocidos del panorama musical mundial, sino también a todas las caras más populares e influyentes como Kendall y Kylie Jenner, Hailey Bieber, Vanessa Hudgeens o Alessandra Ambrosio, entre otros.

Lo que comenzó siendo un festival de música independiente en un desierto al que solo acudían unos pocos californianos, pronto se convirtió en una cita ineludible para el mundo de la moda siendo una auténtica pasarela donde las it girls de todo el mundo desfilan con sus outfits más hippies e indies.

Este icónico estilismo se ha ganado a pulso tomar el nombre del propio festival y regresa año tras año a las tendencias estivales con los mejores looks en los que inspirarse. Este año no iba a ser diferente y así lo confirma el último ejercicio estilístico de la actriz americana Sydney Sweeney, que acudió al cuarto día de festival con un conjunto ibicenco de lo más boho - y apetecible - para encarar la mencionada estética.

Será porque el verano siempre fue mejor en Ibiza o será por sus características principales: la moda insular apetece siempre y más aún fuera de nuestras fronteras. Ello ha llevado a la etiqueta Charo Ruiz a aterrizar en el valle de Coachella vistiendo a la intérprete de ‘Euphoria’ con un dos piezas calado formado por unos shorts a conjunto con top de manga abullonada.

El look de la estadounidense se compone por las siguientes prendas de la colección Solar Broderie. Por una parte, los pantalones cortos ‘Gabrielle’, confeccionados en guipur 100% algodón bordado y calado, tejido más representativo de la firma y protagonistas indiscutibles del conjunto que hoy aplaudimos. Su corte ligeramente acampanado recuerda a la estética setentera y hippie que más caló en Ibiza y su tiro alto favorece a la figura.

Estos se han conjugado con el top ‘Ella’, un bustier tipo corsé del mismo color con mangas abullonadas que, al combinarse con los pantalones, simulan la parte de arriba de un mono. Una dupla ibicenca que simula, a la vista, una única pieza elegante que rompe dicha estética con unas botas negras estilo country transformándolo en look digno de cualquier festival internacional.