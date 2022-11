Susana Bicho y el vestido negro de Zara digno de la más elegante de la fiesta de Nochevieja y de la próxima boda

No hay mujer elegante sin un vestido negro bonito en su armario y Susana Molina ha fichado uno de esos vestidos de Zara sencillos y estilosos que merece la pena fichar. El LBD, como dijo una vez Karl Lagerfeld, “no nunca está mal vestido o demasiado elegante en un vestido negro” y la influencer ha dado buena cuenta de ello con el último vestido negro, que es de Zara, que le hemos fichado en su cuenta de Instagram.

Si hay un color que sienta bien a todas las chicas, rubias, morenas, castañas y pelirrojas, y con todo tipo de color de piel, es el negro. Cualquier momento es bueno para incorporar a tu armario una prenda de este color porque, además de ser muy color muy elegante, es muy favorecedor. Susana Molina ha estrenado un elegantísimo vestido midi de cuello 'halter' con lazada y escote fluido pronunciado de la nueva colección de Zara.

A la venta en la web de la firma por 39,95 €, las tallas están volando. De momento, la XS, la S y la XXL ya no están disponibles en la web y, la verdad, no nos extraña porque, con las fiestas ad portas, todas estamos en la búsqueda de un vestido de fiesta. Eso sí, si eres de las que prefiere los vestidos todos, te recomendamos que no pierdas de vista el vestido rojo de terciopelo de Bershka que hace unos días lució Mery Turiel, que cuesta 35,99 €.

El vestido negro más deseado está en Mango

Hay un vestido negro de Mango que es la nueva obsesión de Instagram, hasta tal punto que cada vez que ha salido a la venta y se ha repuesto se ha agotado en la web. Se lo hemos visto a Grace Villarreal, Melyssa Pinto y María Fernández Rubíes y ahora mismo es imposible encontrarlo en la tienda online, pero, calma, porque le hemos buscado una versión en Asos.

El vestido más deseado de Mango es corto, tiene el cuello redondo, manga larga, hombreras y cuenta con una abertura lateral además de escote en la espalda. Con un precio de 59,99 €, también estaba disponible en color lila y, como el negro, se ha agotado.