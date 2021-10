La sudadera 'college' que llevarás con minifalda como María Pombo

Cuenta con 2,2 millones de seguidores en Instagram y por ello María Pombo convierte en oro todo lo que toca, pero sobre todo prendas de ropa. Cada vez que la influencer luce un look y lo comparte en Instagram pasa a ser historia de la moda online. Sin embargo, esta vez ha decidido, además de deleitarnos con su estilo, servir de modelo para los diseños de su firma Name the Brand. La nueva colección de la marca ya está aquí y tenemos que decir que sus prendas tienen un aire universitario que nos encanta.

La sudadera que ha lucido María Pombo es de esta nueva colección que os comentamos y la ha lucido también con una minifalda que es de Name the Brand. Pero veamos primero su estilismo.

Esta sudadera oversize de felpa perchada en el interior con estampado posiciones NTB aterciopelado se ha convertido enseguida en todo un objeto de deseo.

Y sí, sabemos lo que estás pensando. También te gusta esa minifalda. Pues tranquila porque también la puedes encontrar en Name The Brand.

María Pombo es consciente de que una de las prendas más ponibles del otoño, además de la sudadera, es la blazer. La elegancia de estas chaquetas las convierten en nuestras compañeras perfectas cuando las temperaturas bajan, las primeras hojas del otoño comienzan a caer y tenemos que volver a la oficina. De ahí que María Pombo haya tenido la genial ideal de recuperar una de sus blazer preferidas. Era a través de Instagram don ya aseguraba a sus fans que no intentasen buscarla porque, aunque es de Zara, de hace muchos años.

Sin embargo nosotras hemos dado con una bastante parecida que también de Zara y que está disponible. Una auténtica maravilla.