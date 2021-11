La sudadera de H&M de Tamara Falcó (que tiene lista de espera)

No solo de firmas 'high class' vive el vestidor de Tamara Falcó. La joven se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los referentes de estilo patrio más admirados y seguidos gracias también a las redes sociales. Y es que no debemos olvidar que Tamara ya ha llegó al millón de seguidores en Instagram (y subiendo). Una cifra que no es nada fácil de conseguir y mucho menos de mantener.

A través de dicha cuenta, Tamara Falcó no solo aprovecha para mostrarnos sus últimos compromisos profesionales, sino que también nos enseña sus apuestas estilísticas. Apuestas que siempre están a la última y que siempre (o casi siempre) se agotan horas después de que las luzca. Es lo que ha pasado con una preciosa sudadera de H&M que, contando con un descuento muy apetecible, se ha agotado después de que Tamara la hubiese mostrado en su Instagram en varias ocasiones.

"Una sudadera suave con motivo estampado delante, mangas raglán y ribete elástico de canalé en puños, cuello y bajo. Tejido cepillado suave en el interior", puede leerse en la descripción de la prenda en la tienda online de H&M. Una pieza cuyo precio inicial era de 19,99 euros, pero que bajó hasta 16,99 euros y ya ahí se inició la locura. Sin embargo, y aunque está agotada, puedes unirte a la lista de espera y te avisarán cuando vuelva a las estanterías.

Sonriente y radiante. Así se encuentra Tamara Falcó, quien está atravesando un momento personal y profesional de lo más dulce. En lo primero, la joven continúa con su historia de amor con Iñigo Onieva, y en lo segundo, acaba de presentar un libro de recetas tras el tremendo éxito que la hija de Isabel Preysler tuvo al resultar ganadora de la edición de Masterchef Celebrity en la que participó.

No solo eso, las firmas de ropa se la rifan porque con más de un millón de seguidores en Instagram todo lo que se pone se convierte en una apuesta segura para sus seguidoras. Con la llegada de la lluvia y la bajada de las temperaturas, nada mejor que una cazadora de cuero con la que hacer frente al otoño con mucho estilo.