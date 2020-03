Las nuevas prendas de Stradivarius que querrás en tu armario

Otro día en mi esquinita. Reconozco que hoy me he venido arriba con el look. Por un momento he recordado los vestidos que me pongo en cuanto asoma el buen tiempo en primavera. Me he visualizado en una terraza preparando los planes del verano, con el sol calentando mis mejillas y una sonrisa perenne. Que es lo que no quiero perder cuando esto acabe. Y lejos de ponerme triste, me ha invadido una sensación de buen rollo y esperanza. De saber que esto llegará a su fin. Y volveremos a reír, a tomar el aperitivo en una terraza y a bailar hasta las mil. Daremos todos esos abrazos que ahora debemos y alguno más de regalo. También esos besos que no nos atrevimos a dar y que ahora daríamos sin dudarlo. Valoraremos más que nunca lo que antes dábamos por hecho y volveremos a la normalidad, esa de la que tanto nos quejamos y ahora añoramos. Volveremos a ser aunque nunca los mismos. Algo nos ha cambiado este virus y espero que sea para mejor en todo. Hoy os traigo un texto llamando al positivismo porque si lo escribo me lo creo un poquito más. Mucha fuerza. Un día más, es un día menos.

