El sombrero que adoraría Sara Carbonero y que es de la nueva firma favorita de la reina Letizia

La reina Letizia sorprendía recientemente en Mallorca con unas sandalias planas de la firma Sabellar, una marca de ropa 'made in Spain' de la que está al frente María Novalquilez y en la que hemos buceado para dar con uno de los complementos estrella del verano: los sombreros.

A pesar de que los 'bucket hats' se han puesto de rabiosa actualidad debido a su reciente uso por parte de Rosalía, Kylie Jenner, Lola Índigo y un infinito número más de celebrities, no hay que olvidar que los sombreros más clásicos y elegantes siguen siendo una de las opciones más 'fashion' para protegernos de las altas temperaturas y, de paso, presumir de estilazo.

Inspiradas en los looks 'hippie country' con los que Sara Carbonero acierta siempre, hemos dado con una pieza exquisita que, además, está de rebajas. "Nos gusta pensar en el sombrero Sabellar como "El sombrero perfecto", debido a su diseño super ponible y favorecedor. Se ve muy bien en cualquier mujer que se lo pruebe (créenos, ¡hemos hecho la prueba con muchas mujeres a nuestro alrededor!). El secreto es la combinación de formas clásicas en la corona y una potente visera rígida, algo poco habitual en estos días que le da personalidad y carácter al sombrero", aseguran desde la firma.

"'The Perfect Hat' está hecho de piel de lapin de la más alta calidad. Diseñado en exclusividad para Sabellar por una empresa artesanal con sede en Sevilla (España), que se dedica a la confección de sombreros desde 1885. Se necesitan más de 200 cientos de pasos para hacer este sombrero artesanal: el diseño original, la confección de la corona, el uso de bloques para construir toda la pieza, el planchado al vapor, el cepillado final… Tres jornadas laborales con más de 15 personas involucradas", confirman desde la firma.

¿Cómo combinarlo?

En verano lo mejor es que los unas a vestidos lenceros y a collares extralargos con los que serás la más bohemia de la ciudad. Las faldas plisadas y los tops anudados a la cintura también servirán. Eso sí, no te olvides del auténtico toque final (y muy a lo Carbonero), las botas de estilo 'cowboy'. Lo sabemos, crees que morirás de calor, pero tranquila porque no será así si las botas son de piel buena. Lo sentimos, pero a veces hay que invertir un poquito más de dinero para poder lucir calzado que, además de bonito, no haga que nuestros pies sufran las consecuencias.