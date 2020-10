Shopping de Halloween para celebrarlo todo el año

Puede que seas de los que pienses que todo este 2020 que llevamos sea como un Halloween constante por lo de ser la noche más terrorífica del año. Porque está claro que ni en la peor de nuestras pesadillas nos hubiéramos imaginado algo parecido.

Pues bien, Halloween ya está aquí. Un noche de miedo diferente, que va a ser más casera que nunca y con un grupo de amigos muuy reducido. El 'truco o trato' va a ser el más light que recordemos en mucho tiempo.

Sin embargo, es una fiesta que está cada vez más arraigada en nuestro país y vamos a darle un poco de alegría a estos tiempos tan grises y queremos invitarte a este shopping inspirado en Halloween, pero con productos que vas a poder utilizar todo el año y este 2020 más que nunca.

En este shopping vas a encontrar prendas y complementos que bien te servirían para una fiesta de Halloween pero que también podrás utilizar en cualquier otro look que te animes a llevar en tu día a día.

Hemos hecho una selección de piezas 'terroríficas' pero útiles para todo el año ya que puedes encontrar divertidos calcetines, que siempre alegran cualquier look serio; joyitas con el naranja como protagonista; relojes, para animar tu muñeca; camisetas y por supuesto, alguna que otra mascarilla para llevar el 31 de octubre o el día que más te apetezca, porque como bien sabes se ha convertido en un complemento básico de todos nuestros looks.

Además, la colección entera de The Vampire's Wife x H&M sería el ejemplo perfecto para usar esas prendas en tus looks más góticos no solo el día de Halloween, si no en cualquier atuendo.

Disfruta de un Halloween diferente con este shopping tan especial, que recuerda, vas a poder usar todo el año.