¡SHEIN abre tienda efímera en Madrid!

No hay famosa que no tenga en su armario alguna prenda de SHEIN. Desde Violeta Mangriñán hasta Sofía Suescun, ninguna puede resistirse a sus diseños muy modernos y baratos. Pues bien, si lo que te frenaba de comprar en esta tienda online es que no tiene tienda física, ¡estás de suerte! Hasta el próximo domingo 5 de junio, la pop up store de SHEIN estará en Madrid para que puedas probarte sus prendas más veraniegas.

"Hemos abierto esta pop-up para fortalecer lazos con nuestros usuarios y dar a nuestros clientes la posibilidad de vivir una experiencia de compra física donde pueden comprar las tendencias de primavera-verano 2022. Amamos como el público español aprecia la marca y crea una estrecha relación con SHEIN. Esperamos continuar entregándoles con un buen servicio y ofreciéndoles buenos productos”, señala Mingjie Zhao, director de marketing de SHEIN.

El espacio Ephimera, el lugar elegido para esta primera pop up, cuenta con 300 metros cuadrados. Es una antigua cristalería y tiene un estilo industrial chic con toques art decó. Para esta primera tienda física en España, el espacio se llena de color y un estilo surfero muy veraniego. Además, podrás hacerte fotografías en este espacio y compartirlas en tu Instagram.

Los horarios de apertura son:

Viernes: De 10.00 h. a 22.00 h. Sábado: De 10.00 a 22.00 h. Domingo: De 11.00 a 20.00 h.

Sofía Suescun, chica SHEIN

Sofía Suescun es, posiblemente, de las influencers con más tirón de nuestro país. Con permiso de María Pombo, Laura Escanes y tantas otras, Sofía ha creado una comunidad de seguidores muy fiel que ha confiado en ella desde que se presentase ante nosotros como una de las concursantes de Gran Hermano 16, y posterior ganadora del mismo. Además, y por si esto no fuese poco, luego se alzó ganadora también de 'Supervivientes' en el año 2018, tres años después de levantar el maletín desde Guadalix de la Sierra.

Desde entonces ya ha llovido mucho, pero Sofía Suescun ha sabido sacar el máximo rendimiento a su fama y por eso, pasito a pasito, ha logrado posicionarse como una influencer muy influyente, valga la redundancia. Y ahora que la moda está dando un giro rebelde muy urbano, Sofía no se ha quedado atrás y nos ha sorprendido con unos vaqueros de relámpagos que son una maravilla.

Una pieza que está a la venta en SHEIN y que tiene un precio de lo más suculento: ¡20 euros! Y no, no es ninguna broma.