Sharon Stone y su vestido 'diosa de la primavera' en Cannes

Espectacular. Sharon Stone ha sido una de las actrices que han pisado la alfombra roja del festival de cine de Cannes para asistir al estreno de la película 'The story of my wife'. Una cita muy especial para la que la intérprete ha lucido sus mejores galas. ¡Y qué galas! La inolvidable protagonista de 'Instinto Básico' ha defendido como nadie un diseño de Dolce & Gabbana Alta Moda que ha sido, sin lugar a dudas, el gran protagonista de esta jornada en Cannes.

Se trata de un diseño confeccionado en tul azul que cuenta con numerosas flores en 3D colocadas por toda la pieza y que le dan un aire de hada de los bosques que nos ha maravillado.

Aunque Sharon Stone no ha sido la única en dejar con la boca abierta a los allí presentes. En lo que va de festival han sido muchas las mujeres que han derrochado estilo por su alfombra roja y fue Bella Hadid la que sin duda marcó un antes y un después en este carrusel de glamour.

En el estreno de la película 'Tre Piani' ('Three Floors'), Bella Hadid nos dejó sin respiración (y nunca mejor dicho) al lucir un vestido y un collar diseñados por Schiaparelli, cuyo director creativo es Daniel Roseberry, y que han sido de lo más comentado.

Bella Hadid se decantó por un vestido largo de color negro con manga larga en crepé de lana con cierre posterior con cordones. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el generoso escote de este diseño que Bella tapó con un maravilloso collar de latón dorado en forma de pulmones, también diseñador por Schiaparelli.

Quien no quiso perderse la inauguración del festival fue la actriz Ester Expósito quien ha demostrado que es una de las mujeres más elegantes y sensuales de nuestro país. La intérprete contaba de nuevo con la ayuda del estilista Víctor Blanco, quien escogía para ella un precioso vestido de Etro que dejaba al descubierto su impresionante vientre plano.

Un look que remataba con unas sandalias de Louboutin y con joyas de Bulgari. Un estilismo que algunos han comparado con la estética más setentera, pero que a nosotros nos ha recordado al de una princesa Disney: Jasmine.