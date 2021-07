El sexy bikini blanco que brilla en la oscuridad de Kourtney Kardashian

Puede que nos diesen el disgusto de nuestras vidas cuando anunciaron que 'Keeping Up With The Kardashians' se acababa. Sin embargo, y tras más de diez años en antena, esa era una etapa de sus vidas que todas deseaban terminar para centrarse en otros proyectos. Como por ejemplo seguir acumulando seguidores en sus cuentas de Instagram.

"Uno de los motivos por los que este proyecto se acaba es porque ellas misma controlan sus vidas y lo que quieren compartir en sus redes sociales. No tiene mucho sentido seguir haciendo un formato que parece no tener más recorrido. Además, sus fans siempre podrá seguir sabiendo qué está pasando en sus vidas porque ellas mismas seguirán haciéndolo público en rede sociales", dijo Kris Jenner días después de anunciar que 'Keeping Up With The Kardashians' llegaba a su fin.

Y de ahí que, en el caso de Kourtney Kardashian, nos hayamos ido enterando de cada nueva novedad en su vida a través de su cuenta de Instagram donde la siguen 135 millones de personas. ¿Qué su corazón está ocupado? Ella misma nos lo cuenta y nos comparte una imagen con Travis Baker, con quien mantiene una relación de lo más estable desde hace ya varios meses.

Sin embargo, ha sido un post en el que ha posado en una piscina con un bañador blanco que brilla en la oscuridad lo que ha hecho que sus seguidores se vuelven absolutamente locos.

Un diseño que todavía es un tanto misterioso por dos motivos. No se sabe a ciencia cierta que brille porque esté hecho de algún material fluorescente o porque luego la socialité las haya retocado. Lo que sí sabemos es por qué debes hacerte ya con un bikini blanco.

La gran ventaja de un bikini blanco

Que nadie te engañe. Un bikini blanco es el mejor aliado para potenciar un buen bronceado y por eso es bastante conveniente que se convierta en un básico de tu armario cuando ya estés lo suficientemente morena para presumir de él. Si bien es cierto que los bikinis blancos tienen 'mala fama', si eliges uno de braguita alta y sujetador con aros podrás potenciar tu silueta de manera sutil. Eso sí, no recomendamos que uses bikini blanco hasta que no hayas cogido algo de color porque quedará un poco apagado si lo utilizas en los primeros días de exposición solar.