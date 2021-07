La vuelta de Sexo en Nueva York te dejará sin palabras

Teníamos claro que la vuelta de esta mítica serie en la historia de la moda iba a sorprender, pero ha superado todas las expectativas. La filtración de las primeras imágenes de 'And Just Like That', la continuación de Sexo en Nueva York, nos han dejado sin palabras. Carrie y sus dos grandes amigas, Charlotte y Miranda, volverán a enganchar con sus 'lookazos' a las fashionistas de todo el mundo.

Y es que ya ha comenzado el rodaje de la que en enero se convertía en una noticia viral: la vuelta de tres de las protas de Sexo en Nueva York a la pequeña pantalla. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis dijeron que "sí" a la continuación de la serie que cambió sus vidas. Bajo el título de 'And Just Like That…'las tres amigas nos contarán sus aventuras a través de diez episodios de media hora de duración (una temporada) con Michael Patrick King como productor ejecutivo (ya fue el productor de la serie original, además del guionista y del director de las películas).

Una serie que ya tiene su propia cuenta de Instagram a través de la cual las fans empedernidas de las chicas mejor vestidas de Manhattan pueden ir descubriendo todas las novedades: incorporaciones de nuevos actores (como los personajes de Mr. Big y Steve Brady), fechas de estreno...

Pero sin duda, lo que más ilusión nos hace a las seguidoras de Patricia Field (directora de vestuario de Sexo en Nueva York) es verla de nuevo en 'acción' y descubrir cuál es el nuevo vestidor de nuestra querida Carrie Bradshaw. Una espera que no ha decepcionado. El primer fotograma filtrado del rodaje confirma que la esencia de Patricia sigue viva y, de nuevo, ha conseguido plasmar la personalidad y el estilo de cada una de las protagonistas.

La directora de vestuario ha vuelto a reflejar la esencia de las tres traída a las tendencias actuales. Cynthia, fiel a su papel masculino, abandera el 'working look', Carrie mantiene su estética sofisticada dando una vuelta de tuerca a los hits y Krystin continua con su rollo lady.