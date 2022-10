Selena Gómez ficha el abrigo de Mango que nunca te arrepentirás de haber comprado

No hay mejor inversión en invierno que un buen abrigo. Y com bueno no solo nos referimos a la calidad, sino a que también sea un abrigo atemporal, como el que ha estrenado Selena Gómez de Mango. Hay tendencias que asumen bien el paso del tiempo y hay otras que no. Hay tendencias que nos arrepentiremos de haber llevado y hay otras que siempre estaremos tremendamente orgullosas de haberlas incorporado a nuestro armario. Y, curiosamente, son las prendas clásicas y más clásicas las que mejor funcionan con el paso del tiempo, por eso las expertas en moda siempre decimos lo mismo: “hay que invertir en básicos”. Esa es la clave de muchos de los looks de las mujeres más elegantes.

Selena Gómez ha lucido un look compuesto por un pantalón vaquero de pernera recta, jersey de rayas y un abrigo masculino, ojo, no de estilo masculino, sino un abrigo de la sección de hombre. Se trata de un abrigo tailored de lana estilo oversize que pertenece a una cápsula de prendas con siluetas impecables y materiales de excelente calidad: cashmere, piel, lana , seda... Diseñadas con un estilo atemporal que tiene como objetivo perdurar en el armario.

Confeccionado con tejido premium, se trata de un abrigo negro de Mango disponible en las tallas desde la XS a la XL que tiene un precio de 179,99 €.

A continuación te dejamos algunos abrigos atemporales como el de Selena Gómez.