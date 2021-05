Sarah Jessica Parker rescata una pieza clásica de 'Sexo en Nueva York'

Cada vez queda menos para que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis vuelvan a ser Carrie, Miranda y Charlotte en la nueva secuela de 'Sexo en Nueva York' llamada 'And just like that…'

Y para ir calentando motores, ha sido la propia Sarah Jessica la que ha compartido en su cuenta de Instagram una foto de los famosos tacones de Manolo Blahnik que su personaje encontró destrozados por el perro de su novio Aidan Shaw.

El texto que aparece al lado dice lo siguiente: 'Desenterrado. @justlikethatmax X, SJ", etiquetando a la cuenta oficial de la serie en HBO.

Y comprobamos cómo esos zapatos siguen igual de destrozados 20 años después, con el tacón marrón masticado y las correas de cuero enredadas.

Por si no lo recuerdas, en este episodio, titulado 'The Good Fight', la pareja lucha por salvar su relación cuando se van a vivir juntos.

Sin embargo, Carrie se siente asfixiada en su pequeño apartamento por Aiden y se enfada cuando descubre a la mascota dándose un festín con "esa pieza de alta gama" en su baño.

Lo mejor es la respuesta de Carrie cuando ve los restos masticados de su zapato: "¡Ese perro me debe 380 dólares!, lo que da lugar a una larga discusión entre los dos por su nueva falta de espacio.

Aunque sobrevivieron a esa pelea, no llegaron al final de la temporada ya que Carrie se dio cuenta de que no estaba preparada para sentar la cabeza.

Qué ganas de seguir conociendo detalles y sorpresas del esperadísimo regreso de 'Sexo en Nueva York'.