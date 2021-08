Sarah Jessica Parker rescata una de las tendencias virales del Street style

'Sexo en Nueva York' es 'la serie' por excelencia de quien ama la moda. Todas queríamos ser Carrie: vivir solas en el mejor barrio de Nueva York, no solo ser periodista sino escribir en una revista de moda, tener una colección de zapatos -y no vale cualquier marca- interminable y un vestidor repleto de piezas a cual más cool. Si, soñábamos con ser la prota de la serie que estaba volviendo loca a todas las mujeres (adolescentes, jóvenes, maduras y mayores) de la faz de la tierra.

Y claro, cuando hace tres semanas los medios de comunicación nos hicimos eco del comienzo del rodaje de su continuación, 'Just Like That' -también producida por HBO- los fans hicieron arder las redes sociales. Pronto se filtraron los primeros looks de Sarah Jessica Parker; las imágenes del elenco al completo ya que al inicio solo conocíamos la presencia de las tres 'amiguis': Carrie, Miranda y Charlotte; y hasta ha habido tiempo para polémicas.

Pero si nos alegramos de la vuelta de una segunda parte de 'Sexo en Nueva York' es por los looks que nos deja cada día de rodaje Sarah Jessica Parker. La actriz sigue en la línea de su personaje: combinaciones imposibles que solo puede llevar alguien con personalidad y estilo propio, que deja las tendencias de lado para inventar las suyas o rescatar las ajenas.

Y precisamente esto último es lo que ha conseguido , directora de vestuario también en 'Just Like That'. La estilista ha rescatado una tendencia que triunfó en el arte del Street style hace unos años (2015-2016). Se trata de dar una vuelta al vestido de verano para convertirlo en la pieza imprescindible de tu vestidor otoñal.

¿Cómo sacar doble partido a tu vestido estival?

Para alargar la vida de tus diseños de verano solo tienes que hacer un gesto: introducir debajo una camisa. Así transformarás una prenda estival en otoñal y podrás ponértela durante el otoño. No importa el tejido, puedes variar según la cita a la que acudas, ni los estampados; lo realmente interesante es que llame la atención.

Si te atreves a jugar a las estilistas, sigue los dictados de Sarah. La actriz combina un diseño, de estampado floral y tirantes con volantes bordados, con una camisa vaquera, en azul bebé, con el rostro de la cara de un tigre estampada en la espalda. Una fórmula exitosa si quieres romper con la estética naïf del vestido y darle un toque más cañero.