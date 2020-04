Zara: de los creadores del 'jean' que aman las 'influencers' al flechazo del vestido de Sara Carbonero

Es época de actualizar el guardarropa y por ello, celebrities e influencers suben a sus perfiles vídeos o fotografías con distintas opciones de looks. Porque la vida nos ha cambiado y el #YoMeQuedoEnCasa nos ha obligado a recolocar nuestro armario. Piezas de fiesta y working looks donde no se vean y a mano todas las prendas de algodón y punto que teníamos más olvidadas. ¡Porque la comodidad con un toque cool ha vuelto a protagonizar nuestros outfits!

Si te hemos dado las claves de cuál es el pantalón perfecto para estar en casa o el vaquero de Zara que aman las que más saben de moda, ahora llega el turno para el vestido que querrás estrenar en cuanto te llegue a casa. Se lo hemos fichado a Sara Carbonero en sus fotos de Stories y ella lo llevaba para celebrar en su hogar otro sábado más con los suyos.

Se trata de un vestido de Zara, de estética marinera y con un toque trés chic propio del estilo de las parisinas. Además, tiene todos los requisitos para convertirse en tu vestido fetiche de esta cuarentena: 1) su escote en forma de corazón favorece la zona del pecho; 2) los detalles de minivolantes en mangas y en el bajo le dan un toque cool; 3) es de punto, el tejido tendencia esta temporada; y 4) su corte midi es perfecto para todas las siluetas.

Aunque las tiendas están cerradas ya sabes que puedes comprarlo a través de la e-shop de la firma insignia de Inditex. De momento, el vestido de Sara está disponible en todas las tallas menos en la XS y cuesta 29,95 euros.