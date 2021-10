Sara Carbonero comparte armario con una de las 'influencers' más mediáticas

Sara Carbonero y María Pombo tienen en común mucho más de lo que podían imaginar. No solo inspiran con sus looks sino que comparten tendencias y sector empresarial, ambas acaban de presentar la última colección de sus firmas de moda, Slow Love y Name the Brand.

Y ha sido con el lanzamiento de su nueva línea cuando nos hemos dado cuenta de que Sara y María han apostado por la misma pieza este otoño: el traje sastre. Cada una en su estilo, pero ambas tienen claro que es el uniforme de la temporada.

Mientras la periodista apuesta por un conjunto estampado, de estilo boho chic, en tonos tierra, tejido fluido, y compuesto por una camisa tipo blazer y un pantalón recto y acampanado -acorde con la nueva colección de su firma 'Dancing in the street'-, la influencer fiel a su sofisticada marca ha elegido como su look otoñal un traje sastre en negro.

Un conjunto llamado Laurent (entendemos que en honor al creador que hizo del traje sastre todo un icono de la moda, Yves Saint Laurent) y que está disponible en la tienda online de la firma de María. El precio es de 129,95 euros la blazer y 79,95 euros el pantalón.