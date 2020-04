Sara Carbonero tiene las claves del perfecto look para estar en casa

#YomeQuedoenCasa está generando no solo que aprovechemos para hacer todo aquello que teníamos pendiente (cocinar, hacer regalos, ver series, hacer videollamadas...) sino que adaptemos nuestro guardarropa a esta nueva situación. De momento, y hasta que el Gobierno no diga lo contrario, tenemos varias semanas para seguir creando look cómodos. Solo tienes que buscar en tus cajones para encontrar esos jerseys amorosos, camisetas oversizes, leggins o pantalones baggy o versión XL, al tobillo de algodón. Porque ¿quién dijo que estar en casa implicar no verse guapa?

Si a estas alturas ya no tienes imaginación o te cuesta más crear tus estilismos, te damos la solución. Sara Carbonero ha publicado una foto en la que aparece con prendas de aire casual sentada sobre la arena de una de las playas más bonitas de Ibiza, la cala de. Se trata de piezas cómodas que seguro que, si buscas, tienes en el fondo del armario.

Un cardigan oversize, una camiseta de algodón de corte masculino y unos pantalones anchos. Un look sencillo, de rollo hippy que todos podemos crearnos en casa. La clave: combinar la chaqueta, de lana o punto, con distintas camisetas y partes de abajo. Así podrás reutilizarla varias veces a la semana. En tus pies, quítate las zapatillas de estar por casa y cálzate unos calcetines gorditos, unas sneakers o unos mocasines de piel, moldeables.

Copia el look de Sara Carbonero

Nos hemos ido de shopping virtual para hacer de tu personal shopper y hemos seleccionado cuatro prendas inspiradas en las que luce Sara en su última foto de Instagram.

En Stradivarius puedes hacerte con este cardigan trenzado, en color beige. Además, su precio está al 50% y se queda en 14,99 euros (antes costaba 29,99 euros). Es perfecta para cualquier silueta porque es talla única.

En Bershka puedes encontrar esta camiseta cropped con manga doble, tendencia esta temporada. El precio, 9,99 euros. De momento, la pieza está disponible en todas las tallas (XS-XL) y la puedes encontrar en dos colores más (blanca y rosa chicle).

En Zara, puedes encontrar este pantalón de tejido vaquero, cómodo y moldeable por si estás cansada ya de tus leggins o pantalones de algodón. Su precio es de 19,99 euros y están disponible, de momento, en todas las tallas (S-L).

En Oysho hemos encontrado este par de calcetines, calentitos y muy amorosos por si prefieres no calzarte.