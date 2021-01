Sara Carbonero tiene el look de abuela más abrigadito para no salir de casa

Quizá sea una de las pocas celebrities que no ha subido fotos disfrutando de la histórica nevada que Filomena ha dejado en su paso por Madrid. Si lo ha hecho de sus hijos y su perrita, pero no de ella. Aunque ha hecho algo mucho más valioso, estamos convencidas, para aquellas que se inspiran en sus looks.

Sara Carbonero ha compartido uno de sus look todoterreno para enfrentarse a temperaturas bajo cero, pero sin salir de casa. Es decir, cómo estar calentita sin necesidad de ir en pijama. En realidad, nos ha vuelto a dar una lección de una de las tendencias más demandadas el pasado año, por eso de haber estado tres meses confinados.

Una camiseta básica gris ceniza, un conjunto de peluche, compuesto por una sudadera y un pantalón, y una mantilla morada; sin duda la clave de su look homewear. Una elección que nos recuerda a las piezas que bordan nuestras abuelas a mano y que ahora, con esto de la vuelta del DIY, se han convertido en uno de nuestros imprescindibles.

Un guiño que ella misma referencia en el pie de foto de la imagen con el hastag #mefaltaelbrasero.