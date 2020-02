El arte de vestir a capas o cómo transformar tu look en solo un segundo, por Sara Carbonero

Vestir con diferentes capas de ropa cual cebolla es, además de algo muy práctico para días en los que uno no sabe muy bien qué ponerse porque la temperatura va variando con el transcurso de las horas, un recurso estilístico que hace tiempo pasó a cobrar importancia por ser capaz de ofrecernos un sinfín de posibilidades en el ámbito de la moda. Permite desarrollar nuestra imaginación y por tanto dar rienda suelta a la creatividad a la hora de componer nuestros looks con piezas que en algunos casos parecen no tener nada que ver.

Eso sí, lo primero que hay que tener en cuenta si vas a probar suerte con esta fórmula es que no todo vale.

El conocido como 'layering' no consiste en poner una prenda encima de otra sin sentido, sino que a la hora de mezclarlas tiene que tener un hilo conductor para que funcione. Es un arte que no es nada fácil poner en práctica y que Sara Carbonero domina como pocas. La prueba está en el último estilismo que ha compartido con sus seguidores de Instagram.

En él, la presentadora ha optado por el blanco como tono dominante y lo ha elegido para el pantalón y para el jersey de cuello vuelto, los cuáles ha acompañado de un cinturón clásico en color marrón y un sombrero. Y aquí es donde entran en resto de elementos para que el resultado sea el esperado porque, al 'total white' que marca la línea del look se une una blazer gris y un clásico de cualquier armario como es el abrigo camel.

De este modo la periodista nos ha regalado uno de esos looks fácilmente imitables para cualquiera de los días de la temporada invernal no solo porque nos protege perfectamente del frío sino porque está compuesto por piezas atemporales de cualquier vestidor lo cual hace que la fórmula sea mucho más sencilla.