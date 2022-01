Sara Carbonero tiene el LBD más original que hayas visto

Debe ser realmente complicado sorprender siendo una influencer como lo es Sara Carbonero. Además de por su manera de ser, nos ha conquistado por su exquisito gusto a la hora de vestir y lo cierto es que su fondo de armario es tan amplio que nunca deja de sorprendernos con cada cosa que se pone. Porque sí, siempre decimos que todo le queda bien, pero eso ocurre porque sabe bien qué elegir.

Hace poco nos sorprendía con un look que parecía estar hecho a su medida, siendo el color negro el protagonista. Con un jersey básico de cuello alto y una minifalda efecto piel, añadió unas medias de rejilla y unas botas altas de estilo militar con hebillas y cordones con los que demostraba que su estilismo va mucho más allá del boho habitual por el que opta.

Esto lo ha demostrado en las prendas que ha presentado con Slow Love, la firma que comparte con su socia, compañera y amiga Isabel Jiménez y con la que muchas nos hemos visto identificadas: prendas muy femeninas, adaptables a todo tipo de formas y curvas, cómodas y sin perder la elegancia, con una amplia paleta de colores y detalles como volantes o bordados.

Sin embargo, estos días está sacando a la calle algunas propuestas más rockeras que no han pasado desapercibidas. Porque, a la idea de combinar medias de rejilla con botas altas, acaba de añadir otra complementaria para las que se decanten por los vestidos y, en concreto, por los little black dress. Se trata de un diseño de Fabio Encinar, en cuya colección no faltan los volúmenes y las formas imposibles.

Encinar, que ha vestido a famosas como Ivana Baquero, Patricia Conde e, incluso, a la política Andrea Levy, ofrece un despliegue muy original con esta prenda que marca las curvas femeninas y ofrece unas distinguidas mangas globo que convierten este LBD en algo completamente novedoso con respecto a lo que ya hemos visto anteriormente.

Para combinar esta idea, la periodista ha elegido unas medias de Calzedonia semitransparentes con detalles de estrellas y unos zapatos de corte clásico de tacón. Al contrario de lo que se acostumbra en esta época del año, el calzado cerrado, Sara Carbonero ha elegido unos zapatos a juego con el resto de su estilismo con las punteras abiertas y destalonados de mint&rose.

Curiosamente, junto con estas imágenes, ha escrito un misteriosa frase con la que ha querido dar la bienvenida al 2022. "¿Y si este año que empieza probamos a convertir los dos patitos en Aves Fénix?", ha apuntado, ante los piropos de algunos compañeros y amigos, entre los que se encuentran la cantante Vega o la actriz Toni Acosta. Prueba, Sara, ¡seguro que sale fenomenal!