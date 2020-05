Sara Carbonero homenajea a un clásico del buen tiempo, el estilo 'navy'

Sara Carbonero fue, junto con Paula Echevarría, de las primeras 'celebs' en mostrar al mundo su adaptación al confinamiento a través de sus looks. Prendas de punto, en su mayoría, que te permiten estar cómoda en casa. Desde calcetas combinadas con jerseys de lana hasta vestidos midi, pero no todo va a ser fantasía a base de prendas homewear sino que Sara también nos inspira para looks de Street style. Porque cuando salimos a pasear no tenemos porque ir siempre de sport.

Sara nos recuerda estos días que existe una tendencia eterna, que rescatamos del armario cada temporada y que las firmas de moda siempre tienen entre sus colecciones de primavera-verano. Os hablamos de la estética navy, un guiño a Brigitte Bardot y sus paseos en barco por la Costa Azul, que recuperamos cada verano con la revisita que cada marca hace de este estilo.

Los básicos nunca fallan. Una afirmación que la periodista pone en valor ya que su look está compuesto por prendas de fondo de armario. Un jersey de punto a rayas azules y blancas, un vaquero con bajo acampanado y una chaqueta vaquera. Aunque la pieza clave, como pasa siempre, es un complemento el que define el look: la boina con detalles marineros.

Un guiño al que Sara suele recurrir desde que se trasladó con su familia a una ciudad de mar, Oporto. Sus looks suelen estar compuestos, tanto por las tonalidades como por los tejidos, por prendas que por definición hablan del estilo navy más clásico. Sin decoros, sencillo.