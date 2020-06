Sara Carbonero tiene las claves para dar la bienvenida al verano más esperado

El ruido de las olas, el olor a aceite corporal, la brisa, las risas, los brindis en el chiringuito... Todos soñamos con el verano, con ese momento en el que dejamos de lado el móvil y el estrés y nos sumergimos en un universo de relax y disfrute. Un sueño que, este año más que nunca, seguramente todos deseamos que llegue cuanto antes. Y precisamente en este contexto, Sara Carbonero ya ha comenzado a soñar dando la bienvenida al verano de 2020.

Sara ha inaugurado oficialmente la temporada estival subiendo a su perfil de Instagram varias fotografías que titula con Welcome I y Welcome II. La protagonista, la playa, y como actores secundarios: ella y dos de sus amigas con las que comparte ratitos en Oporto. Además, de provocarnos ganas de viajar a la costa, la periodista ha compartido sus tres piezas clave para el perfecto look estival. Se trata de un sombrero de rafia, un kaftán azulado y unas gafas de sol, de pasta en negro.

Inspírate en el look de Sara Carbonero

Si este verano entra en tus planes hacer una escapadita, toma nota y no olvides de incluir en la maleta los tres imprescindibles de Sara. Si eres de lucir complementos, la elección de la periodista te va a encantar porque está basado en aquellos detalles cuya finalidad es elevar el resultado del look. El primer complemento, un clásico del estilo estival: la pamela.

En Oysho hemos encontrado un modelo similar, también desflecado, pero en vez de en color marrón chocolate en beige. Está disponible en dos tallas, M y L, y cuesta 25,99 euros.

En cuanto a la pieza principal, la túnica, esa que debemos a la diseñadora americana , en Zara hemos encontrado este diseño multicolor, de punto, a rayas. Una prenda que está disponible en su e-shop en las tallas S y M, y que cuesta 39,95 euros.

Y aunque Sara es imagen de la marca de gafas de sol Police, en Mr. Boho, una marca made in Spain, tienen un modelo similar, Letras. De pasta, en negro y cuesta 55 euros.