Sara Carbonero confirma que robarle la chaqueta vaquera de borreguito a tu chico es una buena idea

No es un secreto, eso de robarle la ropa a tu chico o, en su defecto, a tu padre. Si no eres de esas, seguro que tienes más de una amiga de tu grupito de siempre que tiene como habitual asomarse al armario masculino de su casa. Sobre todo en tiempos en los que las prendas oversize ocupan los vestidores más preciados de las amantes de la moda.

Y en este contexto del triunfo del dress for less es cuando Sara Carbonero confirma que 'pedir prestada una chaqueta denim' es lo mejor que puedes hacer esta temporada. Así lo ha demostrado en uno de los últimos looks que ha compartico con su más de un millón de seguidores en Instagram.

Pero la periodista no se ha hecho con una pieza vaquera cualquiera, no. La suya hace un guiño a la estética adolescente de los 90 por dos motivos fundamentales: 1) está forrada de piel de borrego blanca y 2) es tres tallas más grande que la suya.

Un look totalmente athleissure, sobre todo por la sudadera gris con la que combina la chaqueta, que avala que echar un vistazo al armario de tu chico antes de decidir qué ponerte es muy buena idea ya que te puede resolver una tarde de café con amigas.

La chaqueta de borrego de Sara Carbonero en Mango

Si eres de as que vives sola, tenemos la solución. En Mango, en la sección masculina, hemos encontrado el clon de la chaqueta denim que luce Sara. Una pieza de tejido vaquero e interior forrado con piel de borrego blanco, con bolsillos XL y cuello camisero, que puedes elegir en tres tonos distintos.

Para conseguir el efecto oversize recomendamos que te cojas una talla M, disponible en la tienda online de la firma española. El precio de la chaqueta es de 59,99 euros.