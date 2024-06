Las sandalias planas que parecen de lujo y son comodísimas para llevar en verano

El verano nos invita a la ligereza, tanto en la forma de vestir como en el calzado. No se sabe si es por el calor o las ganas de vacaciones, pero no nos apetece pasarnos las horas frente al armario decidiendo qué ponernos cada mañana. Cuando se trata de zapatos, las sandalias planas ganan por goleada y se han convertido en un básico indispensable para muchas mujeres, lo cual no es difícil de entender.