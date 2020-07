Vuelven las ‘ugly shoes’ en su versión más cool

Quién no ha pataleado porque no quería ponerse las clásicas cangrejeras de colores o las chanclas más feas del mundo, que además de crear el efecto de pie XL tienen una estética masculina. Pues bien, si las ‘ugly shoes’ no te conquistaron hace varias temporadas este verano puedes darles otra oportunidad.

Abiertas, de horma ancha, a tiras y con plataforma de corcho. Así son las chanclas que han vuelto a enamorar a celebrities e influencers. Su origen es alemán, de donde son las Birkenstock, marca icónica creada en Alemania, y todo un referente para el resto de firmas que se han inspirado en su estilo.

Del modelo clásico de aire masculino, la marca de calzado alemán ha evolucionado a versiones sofisticadas tanto en diseño como en material. Solo hay que echar un vistazo a su última colección para darse cuenta de que su estética ha dado un giro de 360º.

Además, las Birkenstock vuelven a situarse en la lista de calzado top de este verano gracias a las colaboraciones que han hecho con influencers y a la apertura de nuevas tiendas, como la de la calle Fuencarral, en pleno centro de Madrid.

Birkenstock es sinónimo de éxito este 2020. Solo hay que pasar por delante de la puerta del espacio de Fuencarral para ser testigo del boom ya que la cola para entrar es infinita.