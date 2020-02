21 regalos de última hora para San Valentín

San Valentín ya está aquí. Sí, el 14 de febrero ya ha llegado y si aún no tienes un regalo con el que sorprender a esa persona especial, venimos nosotras al rescate para darte 21 ideas de regalos de última hora.

Regalos de todo tipo y condición para quedar estupendamente en este día tan señalado o simplemente utilizar San Valentín como la excusa perfecta para darte un capricho o hacerte un autorregalo porque sí.

Si eres manitas ya te dimos unas cuantas ideas de regalo DIY, pero si las manualidades no son lo tuyo y vas a ir a golpe de tarjeta de crédito, date un repaso por esta galería en la que seguro que encontrarás un regalo perfecto con el que sorprender en el último momento.

Si tienes ese 'perfect match', como se llama la colección especial de Unode50 para el día de San Valentín, seguro que con uno de estos regalos vas a quedar estupendamente.

En este bazar vas a encontrar productos de belleza tanto para él, como para ella o incluso para disfrutar en pareja. Packs de regalo para dejar sin palabras a los 'beauty lovers'. Además, hemos hecho una selección de prendas de ropa desde faldas, abrigos hasta zapatillas.

Las joyas son un básico en San Valentín, así que si tu chica es de las clásicas decántate por pendientes con forma de corazón o un colgante de perla. Para las más atrevidas, proponemos unos con forma de cerilla.

E-Readers, bolsos, camisetas... Un sinfín de ideas de última hora con el que celebrar San Valentín.

San Valentín es la excusa perfecta para pasar rato o celebrar el cariño que sientes por alguien. Si no te ha dado tiempo a reservar un fin de semana romántico, no te preocupes puede que llegues a tiempo para darte un homenaje gastronómico y si no encuentra el regalo perfecto en esta selección.

¡Feliz, San Valentín!