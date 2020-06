Saint Laurent hace historia fichando a la coreana Rosé de Blackpink para su campaña

No hay duda de que las estrellas del k-pop han conquistado el mundo. Este género musical proveniente de Corea del Sur ha ido sumando adeptos a un ritmo vertiginoso, tanto como la cosmética con la misma bandera. Rosé, vocalista del grupo femenino Blackpink, uno de los más conocidos, da un paso más en esta conquista, y se convierte en la primera coreana en ser embajadora mundial de Saint Laurent.

Anthony Vacarello la ha fichado para ser imagen de la línea femenina para el próximo otoño de la marca. Esta rubia de pelo extraliso encaja a la perfección con la estética con la que el Director creativo sigue dotando a la emblemática casa francesa: líneas sensuales, cargadas de misterio y libertad.

A través de las redes sociales de Saint Laurent hemos podido ver las primeras imágenes, que han sido tomadas por el prestigioso fotógrafo David Sims.

Que el ritmo no pare

La moda está en plena evolución. Y no hablamos de las colecciones, sino del anuncio de la retirada de las semanas de la moda por parte de marcas como Gucci, los desfiles online, como ha hecho Zimmermann y como veremos, a finales de verano, en la 72ª Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, que combinará desfiles presenciales con otros digitales.

Algunas de estas decisiones responden a las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, pero otras ya se venían tomando desde antes, cuando las firmas no veían reflejadas sus necesidades en el calendario tradicional marcado, dividido en dos temporadas: primavera-verano y otoño-invierno.

Además, la parcela destinada a las modelos, mujeres que representan un canon de belleza casi imposible, se ha ido abriendo. Cada vez vemos más mujeres reales que por su carisma y su influencia también se han ganado un hueco en las campañas de las grandes casas de moda, y en algunas ocasiones, también las vemos desfilar sobre las pasarelas.

Rosé es ahora la muestra de ello al convertirse en imagen de la 'maison'.

El triunfo del k-pop

No cabe duda de que este éxito no se trata de algo pasajero, y que los artistas de este género cruzaron sus fronteras para compartir con el resto del mundo algo que hacía falta, ya que trasciende más allá de la música, que no se puede entender sin los valores, estética e identidad de la cultura de esa zona.

Junto a sus tres compañeras ha actuado en escenarios tan relevantes como el Festival de Coachella del 2019, en el cual figuraron como unas de cabezas de cartel, y ha sido el primer grupo en conseguir más de mil millones de visualizaciones de un vídeo suyo en YouTube. Ahora están a la espera de lanzar su próximo álbum, que saldrá en septiembre, para seguir batiendo récords.

Como sus compatriotas masculinos, la banda surcoreana BTS que fue protagonista de la fiesta de graduación virtual que organizó el propio Barak Obama en homenaje a los graduados que este 2020 se habían quedado sin sus fiestas.