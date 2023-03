Rosas y muy cómodas: así son las zapatillas con las que Nuria Roca combina incluso los pantalones de traje

Después de enamorarnos con su original jersey de H&M, ahora Nuria Roca nos da una ideaza para combinar las zapatillas deportivas cuando, sí o sí, tenemos que ir elegantes. La presentadora de televisión ha estrenado zapatillas rosas y ultracómodas de Skechers.

Cuando no se pone delante de una cámara, Nuria Roca lo tiene claro: quiere ir cómoda pero no por ello renunciar a sentirse favorecida y por eso, cada vez más, las zapatillas tienen más importancia en sus looks. "Creo que la moda ha sido tremendamente inteligente en estos últimos años a la hora de incorporar las zapatillas de deporte a la moda, al día a día, no solamente para su objetivo, que es hacer deporte, sino para lucirlas y que formen parte de un complemento más del look. Es maravilloso que podamos incorporar las zapatillas, yo estoy encantada. Creo que, además, hacen un papel fundamental en la moda, porque rebajan los looks, permiten que puedas llevar en el día a día algo muy sofisticado. Hace que muchos looks tengan rollo… No sé, creo que es un acierto lo de las zapatillas, aparte de por la comodidad, por supuesto", señala la presentadora, que se acaba de estrenar como embajadora de la marca de zapatillas estadounidense.

Si tiene que elegir un look para vestir elegante y cómoda, lo hace en 'total black'. "Probablemente ahora mismo un pantalón negro, caído, un poco ancho, con unas zapatillas; algo muy relajado. Creo que es un look muy acertado y me gusta mucho llevar zapatillas, como a todo el mundo ahora mismo", confiesa Nuria Roca.