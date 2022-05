Rosalía triunfa con su folclore vanguardista de Givenchy en la gala MET

La cantante española Rosalía ha vuelto a demostrar que es una de las mejores embajadoras del estilo y el folclore español alrededor del mundo. Por segundo año consecutivo, la intérprete ha viajado hasta Nueva York para asistir a la gala MET y allí ha deslumbrado con un soberbio diseño blanco con cola XL, pero aderezado con unas vanguardistas gafas de sol. Una maravilla que nos recordaba un poco a Martirio, quien no se separaba nunca de sus gafas de sol.

Fue el año pasado cuando hizo su debut en la gala MET con un espectacular vestido rojo con flecos del diseñador Rick Owen, aunque lo que más llamaba la atención eran su cola y el calzado.

Ella misma explicaba que era un guiño a su país y lo cierto es que la fusión entre la tradición (los flecos) y la vanguardia (sus botas con tacón de metacrilato) dejaban claro que Rosalía es, a día de hoy, una de las artistas más impactantes y con más ganas de hacer de la moda un juego con el que divertirse e innovar.

Esta vez, Rosalía también ha compartido en su cuenta de Instagram unas imágenes donde podemos verla preparándose para el gran momento y junto a su equipo de camino a la gala.

El dress code de este año de la gala MET es "Gilded Glamour" y está inspirado en la exhibición del Instituto del Traje, 'In America: An Anthology of Fashion'. Se ha pedido a los invitados de este año que "encarnen la grandeza, y quizás la dicotomía, de la Edad Dorada de Nueva York", un período que se extendió desde 1870 hasta 1890. Los 'copresidentes' oficiales de este año son Blake y Ryan, así como Regina King y Lin- Manuel Miranda junto, cómo no, a la reina absoluta, Anna Wintour.

El portal de noticias online Just Jared ha desvelado las cinco normas que Anna Wintour impone a sus invitados a la gala (y que no siempre siguen).

1. Nada de teléfonos móviles ni selfies

La directora de proyectos especiales de Vogue, Sylvana Durrett, lo explica así: "Anna es de la vieja escuela. Le gustan las cenas en las que la gente habla entre sí. Nosotros [el personal del evento] no estamos encima de los invitados para saber si esto se cumple, pero si es algo demasiado obvio, podemos recordárselo amablemente".

2. Solo mayores de 18 años

Según los planificadores de la gala MET es una cena "no apropiada para menos de 18 años". El hecho de que se sirva alcohol es una de las razones.

3. Prohibido fumar

Aunque en 2017 varios famosos subieron fotografías de ellos fumando en el baño del MET durante la gala, la organización prohíbe terminantemente fumar. Tras este incidente, miembros del departamento de salud pública de Nueva York vigilan el museo para que nadie fume dentro mientras tiene lugar la cena.

4. Nunca sentar junta a gente que se conozca

"El propósito de esta gala es que la gente de la industria conozca a gente nueva. Nunca sentamos juntos a matrimonios o parejas. Todo el mundo debe socializar", asegura Sylvana Durrett.

5. No comer nada demasiado oloroso antes de la gala

Ni ajo, ni cebolla ni nada que desprenda un olor fuerte o desagradable debe ser ingerido por los invitados. Además, Anna Wintour se encarga personalmente de elegir un menú que cuente con comida ligera y que no se quede en los dientes de lo invitados. ¡Está en todo!