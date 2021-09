Rosalía derrocha arte en la gala MET (y homenajea a Lola Flores)

Rosalía ha hecho su primera aparición en la gala MET (el año pasado estaba entre los invitados pero el evento se canceló debido a la pandemia) y ha demostrado que vaya a donde vaya no se olvida de sus raíces flamencas y españolas.

La cantante llegaba al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York con un espectacular vestido rojo con flecos del diseñador Rick Owen, aunque lo que más llamaba la atención eran su cola y el calzado.

Ella misma explicaba que era un guiño a su país y lo cierto es que la fusión entre la tradición (los flecos) y la vanguardia (sus botas con tacón de metacrilato) dejaban claro que Rosalía es, a día de hoy, una de las artistas más impactantes y con más ganas de hacer de la moda un juego con el que divertirse e innovar.

En su cuenta de Instagram, Rosalía no solo compartía una imagen donde se podía ver que había tenido que llegar hasta la gala en furgoneta y de pie (para no arrugar la extensa cola del diseño), sino que subía una imagen de Lola Flores, dejando claro que la faraona había sido su gran inspiración.

Una gala cuya temática ha sido la evolución y el tributo a la moda norteamericana. "Hemos querido, de una manera muy consciente, el convertir este evento en una celebración de la comunidad de la moda americana que tanto ha sufrido durante la pandemia", reconocía Andrew Bolton, comisario de la muestra, en el comunicado que acompañó al anuncio de la vuelta de la gala el pasado mes de abril.

Como novedad está que este año la gala MET ha servido para dar el pistoletazo de salida a dos exposiciones. En la primera, 'In America: A Lexicon of Fashion', el Anna Wintour Costume Center se transformará en una casa imaginaria gigante de paredes transparentes en la que cada habitación representará una cualidad emotiva particular, como la nostalgia, la alegría o el bienestar.

La segunda se titula 'In America: An Anthology of Fashion', y hará un repaso por la indumentaria masculina y femenina del s. XVIII hasta la actualidad. "Durante muchos años hemos examinado nuestra colección para descubrir historias ocultas o sin contar. Nuestra intención para esta segunda parte es reunir todas estas historias en una antología que desafíe las historias percibidas y ofrezca una lectura alternativa de la moda norteamericana", sentenciaba Bolton.