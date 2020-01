Rosalía eleva el total denim a otro nivel cambiando la chaqueta vaquera por un plumas

Rosalía está disfrutando por fin de un respiro en su tierra después de un 2019 al que ha exprimido hasta la última gota. Eso sí, su armario no descansa ni en Navidad. No deja de sorprendernos la catalana con sus looks.

Por mucho que pensemos que ya no puede ofrecernos ningún detalle nuevo, que es prácticamente imposible darle una vuelta de tuerca más a las tendencias urbanas, Rosalía lo consigue, tal y como ha demostrado con el total denim, al que ha llevado a otro nivel simplemente alternando una chaqueta vaquera, el clásico para este outfit completamente vaquero que tanto hemos visto en el año de inspiración noventera que se acaba, por un plumas corto que recuerda a dicho tejido.

De esta forma, apostando por mezclar el denim con una prenda como el plumas, la artista española vuelve a combinar dos de las tendencias que más se llevan en la actualidad de una forma novedosa, que no habíamos visto hasta ahora. Porque outfits total denim tenemos para elegir, al igual que modelos de plumas, ya sean cortos como este de Alexander Wang que ha llevado la barcelonesa, largos, y ceñidos u oversised, pero ninguno, ni los primeros ni los segundos, aunaba las dos características.

Desgraciadamente, el plumas es un diseño, como ya hemos citado, de Alexander Wang. Decimos lo de "desgraciadamente" no porque tengamos algo en contra del creador estadounidense, ni muchísimo menos, sino porque sus colecciones nos encantan, sino porque el hecho de que esté firmado por él hace que el abrigo no tenga un precio apto para todos los bolsillos.

Y la verdad, nos gusta lo suficiente como para que nos hayamos quedado prendadas de él...

De todos modos, por si te animas a cometer una locura, lo tienes disponible en su tienda online por un precio de 740 euros. Un caprichito de Navidad del que seguro no te arrepentirás.

Y es que la barcelonesa sabe sorprendernos. Aquí te dejamos con un recopilatorio de sus looks más llamativos para que te inspires y también apuestes por looks llenos de arte. ¡Trá, trá!