Rosalía apuesta por la moda española en 'Juro que'

No es la primera vez ni será la última, pero Rosalía ha vuelto a apostar por la moda española. La cantante no deja de triunfar con su música tanto a nivel nacional como internacional. La catalana acaba de estrenar el videoclip de su último single 'Juro que' y el look que ha escogido para un diseño de la colección primavera verano 2020 de Pepa Salazar.

La prenda que luce Rosalía en la primera parte del videoclip 'Juro que' es un corsé que la diseñadora valenciana ha incluido en su colección para la próxima temporada en un ejercicio disyuntivo entre lo nuevo y lo viejo.

Es una prenda atrevida y muy particular, muy en la línea de Rosalía. Se trata de un corsé en tonos rosas de manga corta, que la artista ha reinventado. No ha usado la parte de camiseta y se ha dejado solo la parte ajustada al cuerpo. Otro toque personal al estilismo, dirigido por Laura Vandall, ha sido la inclusión de mangas abullonadas en el mismo tono.

Rosalía está usando su imagen para hacer publicidad de diferentes marcas y diseñadores españoles. En varias ocasiones ha lucido prendas de Palomo Spain. En su nuevo videoclip ha usado una prenda de Pepa Salazar, pero no ha sido la única creadora nacional protagonista de sus estilismos. La catalana lleva en 'Juro que' diseños de MANEMANE y María Escoté.

Vuelta a sus raíces más flamencas

'Juro que' ha supuesto la vuelta de Rosalía a su lado más flamenco tras el lanzamientos de unos temas más traperos, como por ejemplo el éxito 'Yo x ti, tú por mí' que lanzó en verano junto a Ozuna.

Estos ritmos flamencos de Rosalía triunfan allá por donde van. De hecho, son muchas las celebrities que han dejado claro que les gusta mucho la cantante desde el lanzamiento de 'Malamente'. A pesar de que la música es algo que supera fronteras, Rosalía quiere que su mensaje llegue y se entienda en muchas partes, así que en su nuevo videoclip 'Juro que' ha incluido subtítulos en inglés, una buena fórmula para que su amiguísima Kylie Jenner capte a la perfección las letras de la cantante catalana.