El rojo, el color favorito de las asistentes a los People's Choice Awards 2020

El pasado 15 de noviembre Hollywood se volvió a vestir de gala para celebrar una nueva entrega de premios con los People's Choice Awards. La alfombra roja se volvió a desplegar en Santa Monica para una noche de fiesta en la que se guardaron todas las medidas de seguridad.

Para esta noche de premios muchas de las asistentes tuvieron un denominador común y es que eligieron el rojo para sus vestidos de gala. Jennifer Lopez, Sofia Vergara, Demi Lovato, Joey King y la estrella de Tik Tok Addison Rae.

Un color rojo que les trajo suerte a todas ellas, ya que salvo Demi Lovato (vestida de Naeem Khan), que ejerció de maestra de ceremonias y Addison Rae, con un vestido vintage, quien también fue una de las presentadoras, subieron a recoger un premio.

Jennifer Lopez subió al escenario con un vestido de Christian Siriano para recoger el premio especial a Icono del año y no dudó en ofrecer un emotivo mensaje en el que recapacitó sobre todo lo que ha pasado este año y dijo claramente que nos ha hecho recapacitar, pensar en otras cosas y nos ha ayudado a ponernos a todos al mismo nivel.

La diva del Bronx aseguró que para ella toda esta pandemia le ha hecho darse cuenta de lo que realmente es importante en esta vida y es la gente, el ayudar a otras personas. Darle un toque humano a todos nuestros actos y lo dejó claro: "Cuando me he sentido con la moral baja o cansada, como muchos de nosotros nos hemos sentido este año, es mi familia, mis amigos, mis hijos y mis fans, vosotros, sois los que me habéis ayudado a levantarme cuando no era capaz de hacerlo por mí misma. Os estoy muy agradecida por teneros en mi vida".

Jennifer Lopez también quiso aprovechar su presencia en el escenario para mandar un mensaje a las jóvenes y dijo: "Mi gran logro es motivar a chicas de todas las edades y razas, de todo el mundo, a que sepan que pueden hacer lo que quieran y que estén orgullosas de ello siempre independientemente de su procedencia".

Además de Jennifer Lopez, quien no dejó indiferente a nadie con su discurso, recogieron sus premios vestidas de rojo.

Sofia Vergara subió a recoger el galardón como mejor actriz de comedia de televisión por su papel en 'Modern Family'. Para asistir a esta gala eligió una creación de Dolce&Gabbana.

Joey King, como mejor actriz de comedia por su interpretación en 'El stand de los besos', iba vestida con un diseño de Robert Wun.

Por su parte, Addison Rae eligió un vestido rojo para convertirse en una de las presentadoras de la gala de los People's Choice Awards.