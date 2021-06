Dale una segunda vida a tu vestido de novia por una buena causa

Pronovias, la marca de moda nupcial de lujo líder en el mundo, lanza #MyDressxHerFuture, una campaña que tiene como objetivo recaudar fondos para mujeres jóvenes vulnerables de todo el planeta mediante la reventa de vestidos de novia de segunda mano, lo que también causa un impacto positivo en cuanto a sostenibilidad, pues ofrece una segunda e, incluso, tercera vida a estos vestidos de novia.

En Europa, la iniciativa es posible gracias a la asociación entre Pronovias y Brides do Good, una empresa social que ofrece a las novias la oportunidad de adquirir un vestido donado e invierte los beneficios de la venta en programas para empoderar a mujeres y niñas vulnerables mediante la educación y el apoyo personalizado. Pronovias hace un llamamiento a todas las novias para que donen sus vestidos de novia usados a su tienda Pronovias más cercana, desde donde serán entregados a Brides do Good para ser revendidos y revalorizados.

En los Estados Unidos, Pronovias se asocia con Brides for a Cause, una organización sin ánimo de lucro que, de manera similar, revende vestidos de novia donados para recaudar fondos con fines sociales. Las novias estadounidenses enviarán su vestido directamente a la asociación. Pronovias utiliza su plataforma global para animar a sus novias a donar sus vestidos y, para doblar el impacto de la iniciativa, acompañará cada donación externa con un vestido de su propio stock.

Amandine Ohayon, CEO de Pronovias Group comenta, "para nosotros es una prioridad reforzar el programa de RSC de Pronovias Group. Con Brides do Good y Brides for a Cause hemos encontrado a los partners perfectos a largo plazo para nuestro programa de donación MyDressxHerFuture. Como empresa dedicada a vestir los sueños de las mujeres de todo el mundo, reconocemos la importancia de proteger y empoderar a las futuras generaciones. También esperamos crear una nueva mentalidad que se aleje del concepto de la desechabilidad en la industria nupcial, la cual, hasta el momento, ha sido lenta en la adopción de tendencias sostenibles".

Erin Scharf, fundadora de Brides for a Cause comenta, "nos honra asociarnos con Pronovias Group y unirnos a la campaña #MyDressxHerFuture. Somos mucho más que una tienda de moda nupcial, vendemos vestidos por un motivo, porque queremos causar un impacto que nos lleve a un mundo mejor y más sostenible".

Chantal Khoueiry, fundadora de Brides do Good afirma, "espero que esta campaña rompedora lidere la movilización de la industria nupcial para mejorar la situación de las mujeres vulnerables y crear un futuro más sostenible. Al donar o comprar su vestido con Brides do Good, nuestras novias se aseguran de que causan un impacto a largo plazo, un impacto que realmente puede cambiar vidas. Estamos realmente encantadas de trabajar con Pronovias para transformar una industria y asegurar un futuro mejor para todas las mujeres".

El proyecto #MyDressxHerFuture pretende iniciarse como movimiento social para dar a cada novia la oportunidad de causar un impacto positivo en cada paso que dan hacia el altar. Ya son muchas las mujeres de todo el mundo que han prometido utilizar su querido vestido de novia para una buena causa. En lo que llevamos de año, solo en Europa el total de dinero recaudado con la venta de estos vestidos se ha destinado al programa Safe Schools for Refugees, en Etiopía. Según Plan International, quien ejecuta el proyecto, se estima que la campaña puede cubrir las necesidades de más de 6800 niñas.