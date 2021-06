La reina Letizia se suma al fucsia (el color que potencia tu bronceado)

Duerme en su armario desde hace ya varios años pero este vestido rosa de Michael Kors siempre le funciona a la reina Letizia. Su majestad ha acudido a la clausura del congreso Santander WomenNOW y hasta allí se ha desplazado presumiendo de bronceado. Algo que ha conseguido, cómo no, con la ayuda de este vestido rosa fucsia.

Para rematar el look, y como en ocasiones anteriores, la reina Doña Letizia ha vuelto a enamorarnos con complementos rosa chicle: bolso de mano y zapatos altos de tipo salón, ambos de la marca Magrit.

No es la primera vez que la reina Letizia apuesta esta semana. Para presidir junto al rey Felipe VI el acto de inauguración de la exposición dedicada a Luis García Berlanga, conmemorativa del centenario de su nacimiento, Doña Letizia se decantaba por un precioso diseño fucsia de estilo 'boho' firmado por Hugo Boss.

El modelo Dellini está confeccionado en georgette de seda y presenta cuerpo camisero de manga larga -que ella llevaba remangada- con puños abotonados, y una falda escalonada con volumen. Remata la pieza un cinturón de cordón adornado con herrajes que define más todavía la estilizada figura de la reina Doña Letizia.

Un vestido que Doña Letizia coordinaba con unos salones destalonados de piel efecto cocodrilo en fucsia de CH Carolina Herrera, que estrenó en su visita de Estado a Cuba en noviembre de 2019. Unos zapatos que tiene en su armario en diferentes colores como el rojo, el negro o el camel.

No más volúmenes

De momento, la reina Letizia está optando por diseños un poco más discretos (aunque igual de bonitos) que el mono que lució en la apertura de FITUR cuando lució un precioso diseño blanco con mangas mariposa de la diseñadora Inés Domecq. Un look que se convirtió en viral y que hizo que The IQ Collection estuviese en boca de todos.

De hecho, este diseño todavía está a la venta en la página web de Inés Domecq, responsable de estos diseños tan bonitos y vanguardistas que han enamorado a la propia Doña Letizia.

No volveremos a ver a la reina Letizia hasta la semana cuando retomará su agenda de nuevo y donde volverá a enamorarnos con sus looks. Estilismos que dan la vuelta al mundo y que son esperados por mujeres que ven en ella todo un icono de estilo y elegancia. Sin duda, estos últimos looks de la reina Letizia han sido todo un acierto.