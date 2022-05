La reina Letizia deslumbra en color champagne

Era una de las citas más esperadas y la reina Letizia no ha defraudado. La cena de gala que ha tenido lugar en honor del emir de Catar y su esposa ha servido de escenario para que la reina Letizia brillase como nunca gracias a un diseño de Gabriel Lage. Se trata de un vestido de noche con escote barco, mangas con destacada terminación en campana y falda con suave evasé. Realizado en base de tull con hilos formando dibujos arabescos en color champagne rosado, iluminados con imprimé laminado platino y con bordado en cristales.

El diseñador Gabriel Lage tiene un especial vínculo con España, hijo de sastre español, nacido en Lugo, Galicia, que emigró a la Argentina en los años 60, fue quien le fue inculcó el amor por el arte de la costura y la moda, adentrándolo en el trabajo hecho a mano. El diseñador Gabriel Lage ha celebrado el pasado año su 30ª aniversario al frente de su atelier en Buenos Aires, trabajando con pasión los diseños y piezas de alta costura para sus clientas.

Gabriel Lage ha tenido el placer de vestir a primeras damas de Argentina y a importantes celebrities tanto de su país como de España, desde donde hace unos años tiene presencia con sus colecciones y la ilusión de establecer un atelier y trabajar entre los dos países.

Las colecciones Gabriel Lage se han presentado en destacadas pasarelas del mundo como París, Milán, Madrid, Vancouver o New York. Creaciones atemporales, trabajos artesanales, bordados a mano, tejidos exquisitos y detalles de calidad, caracterizan sus colecciones.

Aunque si con este vestido causaba sensación, durante la bienvenida de los reyes de España al emir y su esposa, la reina Letizia enamoraba. En una más que esperada visita de Estado (no teníamos una en nuestro país desde la realizada por el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en noviembre del año pasado. Así pues, ya había ganas de que la reina Letizia sacara 'la artillería pesada' en cuanto a vestuario. Y no ha habido que esperar a cenas de gala para enamorarnos de uno de sus vestidos nuevos. Porque sí, la esposa del rey Felipe VI ha decidido estrenar look y ciertamente es uno de los más bonitos que le hemos visto desde hace tiempo.

Se trata de un diseño de Carolina Herrera de manga corta, escote redondo cerrado y largo midi, confeccionado en color blanco salpicado elegantemente por flores, unas campanillas azules que caen de unas ramas verdes con hojas. ¿Nos gusta? No, ¡nos encanta!