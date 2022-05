El vestido bicolor de la reina Letizia que está a la venta en Mango

La reina Letizia ha participado en presidencia de la 30ª reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y en el acto de entrega de los Premios Reina Letizia 2021 en la Asamblea de Extremadura en Mérida, Badajoz, y allí dejaba claro que su armario guarda las novedades más bonitas de la temporada. En esta ocasión, la reina Letizia se decantaba por un precioso vestido blanco y negro de Mango sin mangas de corte midi.

Y no, no estás viendo doble, es que una de las galardonadas ha llevado el mismo vestido que la reina Letizia. ¡Casualidades de la vida! En cuanto a cómo lo ha combinado la reina Letizia, la monarca se ha subido a unos bonitos salones negros y ha rescatado de su armario un bolso de mano estilo caja de Hugo Boss y que tiene desde 2015.

El vestido se encuentra en la web de Mango y aunque la mayoría de tallas ya han volado de sus estanterías sí que puedes apuntarte a la lista de espera para cuando lo repongan.

La reina Letizia se apuntaba recientemente solo al blanco luciendo un abrigo blanco 'over the shoulders' maravilloso. La esposa del rey Felipe VI acudía a la 44ª edición de los premios literarios 'El barco de vapor' y 'El Gran Angular', celebrados en Madrid. Para la ocasión, la reina Letizia apostaba por un elegante dos piezas verde formado por un top drapeado sin mangas, con cuello caja y hombros estructurados, y unos pantalones de tiro alto con dos botones, en negro y en dorado, en la zona de la cintura. Una maravilla.

Sin embargo, lo que más llamaba la atención es el abrigo blanco que lucía sobre los hombros y que potenciaba aún más el potente bronceado de la reina Letizia. En cuanto a los complementos, la reina se ha decantado por zapatos y clutch dorados.

Un precioso diseño blanco que, aunque no hemos localizado todavía, se parece mucho al que está a la venta en la web de Zara. En la e-shop de Amancio Ortega hemos encontrado esta pieza confeccionada con tejido en mezcla de lana, cuello solapa y manga larga, bolsillos con solapa en delantero, forro interior combinado a tono, bajo acabado con abertura en espalda y cierre frontal cruzado con botones.

La última vez que vistió de blanco fue en la 75ª edición de la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week

Hacía 12 años que la reina Letizia no acudía a la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week, de ahí que todas las miradas estuviesen puestas en qué estilismo elegiría para la gran ocasión. Y, cómo no, no decepcionó ni lo más mínimo. Para un evento en el que la moda española es la gran protagonista, la reina no quiso apostar por ninguna marca, para no crear así ningún tipo de agravio comparativo, y por eso optaba por lucir una blusa y una falda que eran confeccionadas por la modista de la Casa Real.